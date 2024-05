4º ÁLBUM

Zayn Malik lança novo disco e diz: 'Tem consistência e convicção'

Pessoal e com composições solo, Zayn lançou seu quarto álbum de estúdio, "Room Under the Stairs"; saiba onde ouvir

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 17 de maio de 2024 às 18:28

Zayn lança seu novo álbum de estúdio, "Room Under the Stairs" Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zayn lançou nesta sexta-feira, 17, seu quarto disco solo de estúdio intitulado “Room Under the Stairs”. Com 15 faixas, o artista define o novo álbum como um projeto especial.

Em março deste ano, o ex-One Direction lançou o primeiro single do álbum, “What I Am”, além de compartilhar um teaser em suas redes sociais que falava sobre o novo trabalho.

“Acho que a intenção por trás deste álbum é que o ouvinte tenha mais informações sobre mim pessoalmente como ser humano — minha ambições, meus medos e para eles terem uma conexão com isso”, defendeu ele no vídeo promocional.

Na época ele também definiu o álbum como “cru”, justificando que isso estava relacionado a ser ele “escrevendo” (o álbum). “Eu não queria que mais ninguém estivesse entre mim e a música, e a música e as pessoas que a ouvem”.

Outros dois singles já foram lançados para o disco: “Alienated” e “Stardust”. Mas outras faixas também se destacam na tracklist, como “My Woman”, “Grateful” e “Fuchsia Sea”, que exploram mais os sons dos instrumentos e misturando estilo alternativo com R&B.

Flutuando em um gênero que difere dos três álbuns anteriores e apostando em uma sonoridade mais instrumental, Zayn afirmou em entrevistas recentes como o projeto é especial e como ele está satisfeito com o resultado.

“Quando ouço músicas antigas, sinto menos presença de um ser humano com convicção atrás do microfone. E é por isso que esse álbum é especial. Tem consistência e convicção, porque cada história veio de mim e significa algo. Tem um homem ali, não um garoto que não sabe bem como lhe contar algo”, contou em entrevista à revista Nylon.

E diferente de “Mind of Mine” (2016), “Icarus Falls” (2018) e “Nobody is Listening” (2021), o artista vem afirmando em recentes entrevistas que pretende realizar shows para apresentar as novas músicas.