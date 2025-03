DE FORA

Zeca Pagodinho recusa cachê de R$ 400 mil no Carnaval por estar cansado de cantar na madruga

“Felicidade para mim é poder estar em casa", chegou a dizer o artista

A grande ausência do Carnaval de 2025 no Sambódromo de São Paulo é a de Zeca Pagodinho, figura consagrada do camarote Bar Brahma, onde era presença garantida há quase uma década. Este ano ele optou por descansar, mesmo recebendo cerca de R$ 400 mil por apresentação nesta época do Carnaval, segundo a coluna de Monica Bergamo na Folha de S. Paulo.>

No ano passado, Zeca já tinha dito que estava chegando ao seu limite. “Me cansa. Já foi o tempo. Passou”, afirmou, ressaltando que sua felicidade agora está em poder desfrutar do tempo com a família. “Felicidade para mim é poder estar em casa, com os filhos, com os netos, poder estar com os meus amigos, em Xerém”, completou na ocasião.>