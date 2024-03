APOIO DO PAI

Zezé di Camargo se pronuncia após Wanessa ser expulsa do BBB 24

O cantor Zezé di Camargo, pai de Wanessa Camargo, se pronunciou após a filha ser expulsa do Big Brother Brasil. A artista de 41 anos saiu do programa depois de agredir o participante Davi.

Em bate-papo com a revista Quem, o sertanejo contou que conversou com a filha apenas duas vezes para saber como ela estava após a repercussão, mas que iria encontrá-la para saber mais sobre a situação.

"Filho, independente do que ela pedir, do que eles estão fazendo, a gente tem saudade toda hora. Você discute, puxa a orelha, dá um castigo. Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida. Independente do caminho dela agora, minha função como pai é: precisou de mim, estou aqui 24 hs. Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração", comentou.