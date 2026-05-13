ESG

A baiana que trocou Salvador pela Alemanha para estudar balé e e virou executiva de empresa bilionária de energia

Vice-presidente da Vibra Energia, Vanessa Gordilho defende diversidade, impacto social e empresas mais conectadas às pessoas

Estúdio Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:00

Vanessa Gordilho Crédito: Divulgação

Quando Vanessa Gordilho deixou Salvador aos 15 anos para estudar ballet clássico na Alemanha, ainda não imaginava que décadas depois estaria entre as principais lideranças femininas do setor corporativo brasileiro. Hoje vice-presidente executiva de Varejo da Vibra Energia (maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes do Brasil e uma das principais plataformas multienergia do país, com atuação em combustíveis, energia elétrica, biometano, mercado livre de energia e soluções renováveis), a executiva baiana construiu uma trajetória marcada por inovação, transformação digital e, principalmente, pela defesa de um modelo de negócios em que impacto social, diversidade e estratégia caminham juntos.

Em um ambiente corporativo ainda marcado pela desigualdade de gênero nos espaços de liderança, Vanessa se tornou uma referência de representatividade feminina em setores historicamente masculinos, como energia e varejo. Para ela, ampliar a presença de mulheres em posições estratégicas ajuda a construir organizações mais inovadoras, diversas e conectadas com a realidade da sociedade. “Ter mais mulheres em posições de liderança ajuda a construir ambientes mais diversos, mais inovadores e mais conectados com a realidade da sociedade”, afirma.

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Esse olhar também se reflete no engajamento da executiva em iniciativas de impacto social, como o Movimento Violência Sexual Zero, apoiado pela Vibra. Uma das ações da campanha, a “Loja de Inconveniência”, buscou provocar reflexão e ampliar a conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, mobilizando colaboradores, parceiros, revendedores e consumidores em torno do tema. “Quando uma empresa do tamanho da Vibra coloca sua rede, seus parceiros e sua comunicação a serviço de uma causa, ela amplia visibilidade, conscientização e engajamento”, destaca.

Vanessa será uma das palestrantes do primeiro dia do ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 20 e 21 de maio, em Salvador. A executiva participa da abertura do evento realizado pelo Jornal Correio ao lado de outras mulheres que vêm ocupando posições estratégicas em grandes empresas brasileiras, como Nathalia Garcia, diretora da Bradesco Consórcios, e Luana Ozemela, CSO e VP de Impacto & Sustentabilidade do iFood. O protagonismo feminino será um dos destaques da programação de abertura do fórum, reforçando o avanço da presença de mulheres em áreas ligadas à inovação, sustentabilidade e liderança corporativa.

Disciplina, criatividade e ambiente empresarial

Filha da professora de ballet Mônica Ballalai e do executivo Eduardo Gordilho, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Vanessa cresceu entre disciplina, criatividade e ambiente empresarial. A experiência internacional ainda na adolescência ampliou sua visão de mundo e ajudou a moldar uma carreira que passaria por áreas como tecnologia, mercado financeiro, meios de pagamento e saúde.

Com passagens por empresas como Mastercard, Getnet e Qsaúde, ela consolidou atuação em ciência de dados, analytics e inovação aberta. Em 2025, assumiu a vice-presidência executiva de Varejo da Vibra após já ter se tornado, dois anos antes, a primeira mulher a liderar a área de Negócios e Marketing da companhia.

Mas, para além dos cargos executivos, Vanessa defende um conceito de liderança baseado em proximidade e responsabilidade social. “Quando você atua em uma empresa com a capilaridade da Vibra, presente em milhares de municípios e na rotina de milhões de brasileiros, entende que o negócio não acontece isolado da sociedade”, afirma. A companhia, antiga BR Distribuidora, passou por uma profunda transformação nos últimos anos e hoje aposta na expansão de soluções sustentáveis e na transição energética como pilares de crescimento.

Capacidade de mobilização

Segundo ela, a escala das grandes empresas traz também uma capacidade relevante de mobilização. “Mais do que oferecer produtos e serviços, temos a oportunidade de gerar impacto positivo, apoiar comunidades e usar nossa rede para ampliar conscientização sobre temas relevantes para o país”, diz.

Essa visão ganhou ainda mais força à medida que o ESG deixou de ser apenas um diferencial reputacional para se tornar uma exigência do mercado. Para Vanessa, consumidores, investidores e parceiros passaram a cobrar coerência entre discurso e prática. “Hoje, as pessoas esperam que as marcas tenham coerência, responsabilidade e capacidade de contribuir positivamente para os territórios onde atuam”, destaca.

Na prática, ela acredita que uma gestão moderna precisa integrar eficiência operacional, inovação e impacto social. “Sustentabilidade e responsabilidade social não são agendas separadas do negócio. Elas fazem parte da construção de reputação, confiança e competitividade no longo prazo”, afirma.

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

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ESG Fórum Bahia

A participação da executiva no ESG Fórum Bahia tem um significado pessoal. Além de retornar à cidade onde nasceu e construiu sua formação, Vanessa vê no evento uma oportunidade de discutir como temas como transição energética, relacionamento com comunidades e impacto social precisam estar conectados à estratégia empresarial.

“ESG precisa sair do campo apenas conceitual e estar integrado às decisões, à cultura e à operação das empresas”, afirma. “No caso da Vibra, isso significa pensar segurança energética, transição energética, relacionamento com comunidades e impacto social de forma integrada à estratégia do negócio.”

Ao olhar para a própria trajetória, a executiva resume o principal aprendizado em uma palavra: mobilização. “O que mais me marcou foi perceber a capacidade que uma empresa tem de mobilizar pessoas e gerar impacto positivo quando existe propósito, consistência e engajamento coletivo”, conclui.

O ESG Fórum Bahia chega à quinta edição consolidado como um dos principais encontros sobre a pauta no Brasil. Com curadoria do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington, a programação reunirá especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir práticas sustentáveis, inovação e impacto social.

O evento será realizado no Porto Salvador, Contermas. As inscrições são gratuitas e abertas ao público, sujeitas à lotação.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui