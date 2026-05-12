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O que é ESG e por que o tema virou prioridade nas empresas ESG

Fórum Bahia reúne lideranças em Salvador para discutir sustentabilidade, inovação, impacto social e governança corporativa

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:00

esg
A sigla ESG significa Environmental, Social and Governance; Ambiental, Social e Governança em português Crédito: Shutterstock

Pressão do mercado, novas exigências de investidores e mudanças no comportamento do consumidor fizeram o ESG deixar de ser apenas tendência corporativa para se tornar estratégia central das empresas. Mais do que uma agenda institucional, passou a influenciar investimentos, reputação, competitividade e até a sobrevivência das empresas em mercados cada vez mais exigentes.

Hoje, investidores, consumidores e parceiros comerciais observam não apenas os resultados financeiros das organizações, mas também como elas lidam com temas como mudanças climáticas, diversidade, ética, transparência e impacto social.

ESG Fórum Bahia

Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia - Associação por Divulgação
Gefferson Vila Nova, designer e fundador da Gefferson Vila Novel Label por Divulgação
Thiago Awad, gerente de ESG no SESC BAHIA - Sistema Comércio BA por ESG
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Leana Mattei, comunicadora de impacto, gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
ESG por Divulgação
ESG por Divulgação
Ângela Ribeiro por Divulgação
Guilherme Rinco por Divulgação
Gilda Gomes por Divulgação
Arnobson do Santos por Divulgação
IV ESG Fórum Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Felipe Suhre no IV ESG Fórum Bahia por Marina Silva/CORREIO
Diretora do CORREIO, Renata Correia destacou o ESG Fórum Salvador como um catalisador para as transformações necessárias/Foto: Lucas Leawry/CORREIO por Foto: Lucas Leawry/CORREIO
Fórum ESG por Ana Albuquerque/CORREIO
Bruno Reis ministrou palestra de abertura do III ESG Fórum Salvador por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
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Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO

Os três pilares do ESG

O ESG, sigla para Environmental, Social and Governance - Ambiental, Social e Governança -, representa um conjunto de práticas voltadas à gestão responsável das companhias, considerando impactos ambientais, relações sociais e transparência corporativa.

O primeiro eixo, o ambiental, envolve práticas relacionadas à preservação do meio ambiente e ao uso responsável dos recursos naturais. Entram nesse contexto temas como redução de emissões de carbono, eficiência energética, gestão de resíduos e desenvolvimento sustentável.

O segundo pilar é o social, ligado ao impacto das empresas nas pessoas e comunidades. Diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, bem-estar dos colaboradores e projetos sociais fazem parte dessa dimensão.

Já a governança trata da forma como a organização é administrada. Transparência, ética, compliance, combate à corrupção e responsabilidade corporativa são alguns dos principais aspectos avaliados.

ESG como diferencial competitivo

O ESG deixou de ser visto apenas como responsabilidade social corporativa e passou a ocupar posição estratégica dentro das empresas. Organizações que adotam práticas sustentáveis tendem a reduzir riscos, fortalecer reputação, atrair investidores e criar relações mais sólidas com consumidores e parceiros.

Nesse cenário, o ESG Fórum Bahia chega à quinta edição consolidado como o principal evento do Nordeste voltado à discussão dessa pauta. Realizado pelo Jornal Correio nos próximos dias 20 e 21 desse mês, em Salvador, o encontro reúne especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater inovação, desenvolvimento sustentável e governança corporativa.

Segundo a proposta do fórum, o momento é de amadurecimento da agenda ESG no Brasil, impulsionado por regulações, pressão por transparência e exigências do mercado. O evento se propõe justamente a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, conectando inovação, gestão de riscos e sustentabilidade.

“O ESG Fórum Bahia chega à quinta edição como uma plataforma estratégica onde o debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade. A proposta é conectar lideranças, mercado e poder público em torno de soluções concretas, impulsionando competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável", explica o presidente da Satur,escritor e palestrante Isaac Edington, curador do evento.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Contermas, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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