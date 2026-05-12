DEBATE

O que é ESG e por que o tema virou prioridade nas empresas ESG

Fórum Bahia reúne lideranças em Salvador para discutir sustentabilidade, inovação, impacto social e governança corporativa

Estúdio Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:00

A sigla ESG significa Environmental, Social and Governance; Ambiental, Social e Governança em português Crédito: Shutterstock

Pressão do mercado, novas exigências de investidores e mudanças no comportamento do consumidor fizeram o ESG deixar de ser apenas tendência corporativa para se tornar estratégia central das empresas. Mais do que uma agenda institucional, passou a influenciar investimentos, reputação, competitividade e até a sobrevivência das empresas em mercados cada vez mais exigentes.

Hoje, investidores, consumidores e parceiros comerciais observam não apenas os resultados financeiros das organizações, mas também como elas lidam com temas como mudanças climáticas, diversidade, ética, transparência e impacto social.

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Os três pilares do ESG

O ESG, sigla para Environmental, Social and Governance - Ambiental, Social e Governança -, representa um conjunto de práticas voltadas à gestão responsável das companhias, considerando impactos ambientais, relações sociais e transparência corporativa.

O primeiro eixo, o ambiental, envolve práticas relacionadas à preservação do meio ambiente e ao uso responsável dos recursos naturais. Entram nesse contexto temas como redução de emissões de carbono, eficiência energética, gestão de resíduos e desenvolvimento sustentável.

O segundo pilar é o social, ligado ao impacto das empresas nas pessoas e comunidades. Diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, bem-estar dos colaboradores e projetos sociais fazem parte dessa dimensão.

Já a governança trata da forma como a organização é administrada. Transparência, ética, compliance, combate à corrupção e responsabilidade corporativa são alguns dos principais aspectos avaliados.

ESG como diferencial competitivo

O ESG deixou de ser visto apenas como responsabilidade social corporativa e passou a ocupar posição estratégica dentro das empresas. Organizações que adotam práticas sustentáveis tendem a reduzir riscos, fortalecer reputação, atrair investidores e criar relações mais sólidas com consumidores e parceiros.

Nesse cenário, o ESG Fórum Bahia chega à quinta edição consolidado como o principal evento do Nordeste voltado à discussão dessa pauta. Realizado pelo Jornal Correio nos próximos dias 20 e 21 desse mês, em Salvador, o encontro reúne especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater inovação, desenvolvimento sustentável e governança corporativa.

Segundo a proposta do fórum, o momento é de amadurecimento da agenda ESG no Brasil, impulsionado por regulações, pressão por transparência e exigências do mercado. O evento se propõe justamente a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, conectando inovação, gestão de riscos e sustentabilidade.

“O ESG Fórum Bahia chega à quinta edição como uma plataforma estratégica onde o debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade. A proposta é conectar lideranças, mercado e poder público em torno de soluções concretas, impulsionando competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável", explica o presidente da Satur,escritor e palestrante Isaac Edington, curador do evento.

Serviço



5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui