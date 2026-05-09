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Da Bahia para a SPFW: designer apostou em moda sustentável antes do ESG virar tendência

Gefferson Vila Nova participa do painel “Cidades como laboratório urbano de sustentabilidade” no 5º Fórum ESG Bahia, em Salvador



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:00

Gefferson Vila Nova Crédito: Boccia

Enquanto grandes marcas ainda ignoravam sustentabilidade, um estilista baiano já transformava ESG em prática dentro da moda autoral produzida em Salvador. "Em 2012, dei os primeiros passos pesquisando sobre sustentabilidade. Em 2013 lancei a minha primeira coleção e a imprensa sudestina recebeu com ceticismo dizendo que o conceito era muito academicista”, relembra Gefferson Vila Nova.

Mais de uma década depois, Gefferson vê iniciativas que aplicava ainda no início da carreira se consolidarem como pauta central da indústria da moda e do mercado global. “Grandes nomes da cena nacional passam a adotar algo que já pensava e colocava em prática uma década antes. Penso que toda marca pequena como a minha traz em sua essência um pouco do conceito ESG mesmo sem ter noção do que é”, afirma.

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ESG aplicado na prática

Fundador da Gefferson Vila Nova Label, criada em 2013, o estilista construiu sua trajetória tendo a sustentabilidade como eixo central do processo criativo. Sua marca combina referências do streetwear à alfaiataria contemporânea, sempre com atenção ao impacto ambiental e social das peças produzidas.

Entre as práticas adotadas pela label estão o uso prioritário de matérias-primas naturais, especialmente o algodão - o criativo é parceiro do movimento Sou de Algodão -, além do desenvolvimento de coleções enxutas, evitando desperdícios e excesso de estoque. A proposta também aposta em peças atemporais, com design técnico e linguagem global, incentivando um consumo mais consciente e duradouro.

Outro ponto forte do trabalho de Gefferson é a valorização da produção local. A marca mantém conexão direta com Salvador, incorporando referências culturais baianas e fortalecendo a mão de obra da cidade em uma produção com alcance universal.

Da Bahia para o mundo

Reconhecido nacionalmente e internacionalmente por sua modelagem precisa e pela abordagem contemporânea da alfaiataria masculina, Gefferson ganhou projeção inicialmente ao integrar a Casa de Criadores, importante vitrine da moda autoral brasileira.

Em 2023, estreou na São Paulo Fashion Week, consolidando seu nome no calendário oficial da moda nacional com as coleções Abstrato, Coração Tropical, Jornada e Amore. Nos últimos anos, também ampliou sua presença internacional, levando suas criações ao mercado europeu e reforçando a potência criativa produzida na Bahia.

Presença confirmada no Fórum ESG Bahia

A trajetória construída a partir da sustentabilidade aplicada na prática será um dos destaques da quinta edição do Fórum ESG Bahia, promovido pelo Jornal CORREIO nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador (Contermas). As incrições, gratuitas, podem ser feitas aqui.

Gefferson integra o primeiro painel do dia 21, intitulado “Cidades como laboratório urbano de sustentabilidade”, ao lado de Isaac Edington, presidente da Saltur, escritor, palestrante e curador do evento; Loyola Neto, fundador e CEO da Ecoloy; e Thiago Awad, gerente de ESG do Sesc Bahia. O debate vai abordar o papel das cidades como espaços de inovação sustentável e transformação social.

A edição 2025 do Fórum ESG Bahia chega ao quinto ano consolidada como uma das principais plataformas de diálogo sobre sustentabilidade, governança, competitividade e desenvolvimento sustentável no Brasil.

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Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público após inscrição)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições gratuitas aqui

Acompanhe as novidades: correio24horas.com.br/esg

*Evento gratuito e sujeito à lotação do espaço.