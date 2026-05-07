Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como cidades podem virar “laboratórios” de sustentabilidade e por que isso já está acontecendo

Thiago Awad, gerente de ESG do Sesc Bahia, participa de painel no ESG Fórum Bahia e explica como municípios podem transformar desafios urbanos em soluções sustentáveis com impacto real

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • M

  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:00

Palestrantes Fórum ESG
Thiago Awad Crédito: Divulgação

O segundo dia do 5º ESG Fórum Bahia vai contar com a participação de Thiago Awad, gerente de ESG do Serviço Social do Comércio (Sesc Bahia), entre os nomes confirmados da programação. Ele integra o painel “Cidades como laboratório de sustentabilidade”, levando ao debate sua experiência na área e contribuindo para a discussão sobre o papel das cidades na construção de soluções sustentáveis e de impacto social.

"Tenho acompanhado o fórum desde sua primeira edição. Minha expectativa para esta quinta edição é avançar para um debate mais pragmático, saindo da intenção e evoluindo para resultados mensuráveis e vantagem competitiva. Um ESG que mede, compara, assume trade-offs e, sobretudo, demonstra valor e impacto real", afirmou.

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
1 de 15
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

Engenheiro ambiental e sanitarista, Thiago é especialista em energias renováveis e em direito ambiental, com MBAs pela Universidade de São Paulo (USP) e pelo Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (CIMATEC). Possui quase 10 anos de experiência na implementação de estratégias de sustentabilidade corporativa e governança, com foco na geração de valor.

Atualmente, também é membro de honra da Associação Brasileira de ESG e membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Salvador. Já atuou como coordenador no Grupo de Trabalho de Sustentabilidade, na Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) e foi membro do Conselho do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS), vinculado a Global Green and Health Hospitals (GGHH). Ao longo de sua trajetória, liderou projetos reconhecidos, conquistando 16 prêmios em Sustentabilidade e ESG, nacionais e internacionais.

Visão estratégica e conexões setoriais

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil.

Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas aqui.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Contermas, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Claro, Hexacell, Restaurante Preta Tirachapéu, Sebrae e Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac e parceria do Grupo Wish e da Zum Brazil Eventos.

Tags:

Salvador Sustentabilidade esg Fórum Bahia

Mais recentes

Imagem - Fórum ESG Bahia abre inscrições gratuitas para a 5ª edição; veja programação

Fórum ESG Bahia abre inscrições gratuitas para a 5ª edição; veja programação
Imagem - Qual o papel do CEO no ESG? VP executiva da Vibra responde em fórum na Bahia

Qual o papel do CEO no ESG? VP executiva da Vibra responde em fórum na Bahia
Imagem - O que o Brasil pode aprender com Japão e China? Guga Cruz explica no ESG Fórum Bahia

O que o Brasil pode aprender com Japão e China? Guga Cruz explica no ESG Fórum Bahia