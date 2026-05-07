FÓRUM

Como cidades podem virar “laboratórios” de sustentabilidade e por que isso já está acontecendo

Thiago Awad, gerente de ESG do Sesc Bahia, participa de painel no ESG Fórum Bahia e explica como municípios podem transformar desafios urbanos em soluções sustentáveis com impacto real



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:00

Thiago Awad Crédito: Divulgação

O segundo dia do 5º ESG Fórum Bahia vai contar com a participação de Thiago Awad, gerente de ESG do Serviço Social do Comércio (Sesc Bahia), entre os nomes confirmados da programação. Ele integra o painel “Cidades como laboratório de sustentabilidade”, levando ao debate sua experiência na área e contribuindo para a discussão sobre o papel das cidades na construção de soluções sustentáveis e de impacto social.

"Tenho acompanhado o fórum desde sua primeira edição. Minha expectativa para esta quinta edição é avançar para um debate mais pragmático, saindo da intenção e evoluindo para resultados mensuráveis e vantagem competitiva. Um ESG que mede, compara, assume trade-offs e, sobretudo, demonstra valor e impacto real", afirmou.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

Engenheiro ambiental e sanitarista, Thiago é especialista em energias renováveis e em direito ambiental, com MBAs pela Universidade de São Paulo (USP) e pelo Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (CIMATEC). Possui quase 10 anos de experiência na implementação de estratégias de sustentabilidade corporativa e governança, com foco na geração de valor.



Atualmente, também é membro de honra da Associação Brasileira de ESG e membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Salvador. Já atuou como coordenador no Grupo de Trabalho de Sustentabilidade, na Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) e foi membro do Conselho do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS), vinculado a Global Green and Health Hospitals (GGHH). Ao longo de sua trajetória, liderou projetos reconhecidos, conquistando 16 prêmios em Sustentabilidade e ESG, nacionais e internacionais.

Visão estratégica e conexões setoriais

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil.

Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas aqui.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui