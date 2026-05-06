Fórum ESG Bahia abre inscrições gratuitas para a 5ª edição; veja programação

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Estúdio Correio
Marília Gabriela Cruz
Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:20
Um dos principais eventos para discussões sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social do Brasil está com inscrições abertas. Em sua quinta edição, o Fórum ESG Bahia será realizado mais uma vez no Porto Salvador (Contermas), nos próximos 20 e 21 de maio. Promovido pelo jornal Correio, o encontro reúne especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil em torno de uma agenda estratégica cada vez mais central para a competitividade das organizações.
Em um cenário de amadurecimento do ESG no Brasil, impulsionado por regulações, exigência de transparência e pressão de investidores, o fórum se propõe a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, com foco em gestão de riscos, accountability e inovação.
ESG Fórum Bahia
“A quinta edição do ESG Fórum Bahia consolida o papel do Correio como agente de transformação, estimulando uma agenda que integra desenvolvimento econômico, responsabilidade social e governança. Acreditamos na força do diálogo para construir um futuro mais sustentável e competitivo para o país", destacou Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal.
Ao longo de dois dias, o encontro aposta em um formato dinâmico, com palestra magna, painéis e momentos de networking, estimulando o diálogo direto entre palestrantes e público. A programação aborda temas como mercado de carbono, inteligência artificial aplicada à governança, transparência de dados e inclusão produtiva.
Outro eixo relevante será o papel das cidades como espaços de experimentação de soluções sustentáveis, com destaque para Salvador, além de discussões sobre competitividade, liderança corporativa e reputação em um ambiente cada vez mais orientado por critérios ESG.
O evento tem no conselho curador Isaac Edington, presidente da Saltur, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. “O Fórum chega à quinta edição como uma plataforma estratégica onde o debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade. A proposta é conectar lideranças, mercado e poder público em torno de soluções concretas, impulsionando competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável”, destaca.
“O ESG Fórum Bahia também traduz o compromisso crescente das empresas em investir em iniciativas que impulsionem a agenda ESG. Ao apoiar e participar de projetos como este, o setor produtivo fortalece o diálogo, acelera a implementação de boas práticas e contribui diretamente para um desenvolvimento mais sustentável e competitivo", sinaliza Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do Correio.
>> 20.05.2026 (exclusivo para convidados)
17h – Credenciamento
18h – Abertura
18h50 – Palestra: Nathalia Garcia, Diretora da Bradesco Consórcios
19h30 – Palestra: Vanessa Gordilho, VP Executiva de Varejo da Vibra
20h10 – Palestra: Luana Ozemela, CSO & Vice-presidente de impacto & Sustentabilidade do IFood
20h40 – Coquetel
22h – Encerramento
>> 21.05.2026 (programação aberta ao público)
8h – Credenciamento
9h10 – Abertura
9h20 – Palestra 1: “ESG gera valor? Mito ou realidade”, com Caio Magri, Diretor-presidente do Instituto Ethos
10h10 - Painel 1: "Cidades como laboratório urbano de sustentabilidade", com Gefferson Vila Nova, Designer Fundador da Gefferson Vila Novel Label, Isaac Edington, Presidente da SALTUR e curador do evento; Loyola Neto, Fundador e CEO da Ecoloy; Thiago Awad, Gerente de ESG no SESC Bahia - Sistema Comércio Bahia
10h50 – Palestra 2: “O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste”, com Alexandre Di Ciero, Diretor Executivo da Pólen - meio ambiente, responsabilidade social e governança
11h30 - Painel 2: "O que realmente importa no ESG" - painelistas a serem confirmados
12h – Intervalo almoço
14h – Abertura
14h10 – Palestra 3: “Inteligência artificial impulsionando a sustentabilidade”, com Ícaro Ribeiro, TAM Google Cloud
14h50 – Painel 3: “O ESG que faz a diferença” - painelistas a serem confirmados
15h40 – Painel 4: “ESG na prática - execução e mercado - o desafio além da empresa", com Jorge Cajazeira, Presidente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e Head of International Affairs da ABNT/ISO, Luiz Tapia, Diretor de sustentabilidade e relações corporativas da Veracel, Leana Mattei, Comunicadora de impacto, Gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador, fundadora da Aganju Consultoria. Mediação: Isaac Edington, Presidente da SALTUR e curador do evento
16h30 - Palestra 4: "Do campo à cidade - O esporte como vetor de inclusão, negócios e desenvolvimento", com Emerson Ferretti, Presidente do Esporte Clube Bahia - Associação
17h05 – Palestra 5: “Lições ESG Japão e China”, com Guga Cruz, advogado, escritor, professor e sócio da AC Governança e Sustentabilidade
18h – Encerramento
Acompanhe as novidades: correio24horas.com.br/esg
Serviço
5º ESG Fórum Bahia
Data: 20 e 21 de maio de 2026
20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)
21/05 – 8h às 18h (aberto ao público após inscrição)
Local: Porto Salvador – Contermas
Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA
Inscrições gratuitas aqui
Acompanhe as novidades: correio24horas.com.br/esg
*Evento gratuito e sujeito à lotação do espaço.
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Contermas, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Claro, Hexacell, Restaurante Preta Tirachapéu, Sebrae e Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac e parceria do Grupo Wish e da Zum Brazil Eventos.