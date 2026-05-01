NEGÓCIOS

Qual o papel do CEO no ESG? VP executiva da Vibra responde em fórum na Bahia

Vanessa Gordilho abre o evento com palestra sobre liderança estratégica e protagonismo na sustentabilidade corporativa

M Marília Gabriela Cruz

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:00

Vanessa Gordilho é formada em Comunicação Social com especialização em Management and Business pela University of California (EUA) Crédito: Divulgação

Vanessa Gordilho, vice-presidente executiva de Varejo na Vibra, foi confirmada como uma das palestrantes do 5º ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. No primeiro dia do evento, a executiva, que fez história em 2023 como a primeira mulher a liderar a área de Negócios e Marketing da companhia, vai abordar o tema “Liderança e Legado - Agenda ESG e o CEO na agenda estratégica de liderança”.

Baiana, nascida e criada em Salvador, Vanessa é filha de Mônica Ballalai – figura central em sua formação e proprietária da Academia de Ballet da Bahia – e de Eduardo Gordilho, executivo e presidente da FIEB. Ela traz a disciplina e a criatividade herdadas da família para sua trajetória profissional. Mãe de Catarina e Anitta, iniciou sua jornada multicultural aos 15 anos, quando deixou a Bahia rumo à Alemanha para estudar ballet clássico. Foi no retorno ao Brasil, após a experiência internacional, que sua carreira corporativa tomou forma.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

Com quase duas décadas de atuação nos setores de tecnologia, mercado financeiro e meios de pagamento, tornou-se peça-chave na transformação digital de gigantes como Mastercard, Thales (antiga Gemalto) e GetNet (Grupo Santander). Especialista em ciência de dados e analytics, Vanessa consolidou sua atuação em novos negócios e inovação aberta.

Em 2021, em um movimento estratégico, deixou a vice-presidência comercial da GetNet para assumir o cargo de CEO na healthtech Qsaúde, focando na democratização do acesso à saúde. Após um período de garden leave ao final de 2022, integrou o time da Vibra para impulsionar a estratégia da maior distribuidora de combustíveis do país.

É formada em Comunicação Social com especialização em Management and Business pela University of California (EUA) e, na Mastercard, destacou-se pela criação da área de Marketing Development, focada em soluções disruptivas e novos horizontes de negócios.

"Voltar à minha terra para participar de um evento como o ESG Fórum Salvador tem um significado muito especial para mim. Minha trajetória começou aqui, e a Bahia moldou valores que carrego na minha atuação como executiva e como cidadã", afirma Vanessa. "Falar de futuro sustentável em Salvador é também reconhecer que desenvolvimento e impacto social precisam caminhar juntos. Na Vibra, acreditamos que fazer parte desse debate é reafirmar nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento das regiões onde atuamos e para um futuro mais sustentável para o Brasil", completa, a executiva.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.



Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço (em breve)