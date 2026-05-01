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Qual o papel do CEO no ESG? VP executiva da Vibra responde em fórum na Bahia

Vanessa Gordilho abre o evento com palestra sobre liderança estratégica e protagonismo na sustentabilidade corporativa

  • M

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:00

Vanessa Gordilho
Vanessa Gordilho é formada em Comunicação Social com especialização em Management and Business pela University of California (EUA) Crédito: Divulgação

Vanessa Gordilho, vice-presidente executiva de Varejo na Vibra, foi confirmada como uma das palestrantes do 5º ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. No primeiro dia do evento, a executiva, que fez história em 2023 como a primeira mulher a liderar a área de Negócios e Marketing da companhia, vai abordar o tema “Liderança e Legado - Agenda ESG e o CEO na agenda estratégica de liderança”.

Baiana, nascida e criada em Salvador, Vanessa é filha de Mônica Ballalai – figura central em sua formação e proprietária da Academia de Ballet da Bahia – e de Eduardo Gordilho, executivo e presidente da FIEB. Ela traz a disciplina e a criatividade herdadas da família para sua trajetória profissional. Mãe de Catarina e Anitta, iniciou sua jornada multicultural aos 15 anos, quando deixou a Bahia rumo à Alemanha para estudar ballet clássico. Foi no retorno ao Brasil, após a experiência internacional, que sua carreira corporativa tomou forma.

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
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Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

Com quase duas décadas de atuação nos setores de tecnologia, mercado financeiro e meios de pagamento, tornou-se peça-chave na transformação digital de gigantes como Mastercard, Thales (antiga Gemalto) e GetNet (Grupo Santander). Especialista em ciência de dados e analytics, Vanessa consolidou sua atuação em novos negócios e inovação aberta.

Em 2021, em um movimento estratégico, deixou a vice-presidência comercial da GetNet para assumir o cargo de CEO na healthtech Qsaúde, focando na democratização do acesso à saúde. Após um período de garden leave ao final de 2022, integrou o time da Vibra para impulsionar a estratégia da maior distribuidora de combustíveis do país.

É formada em Comunicação Social com especialização em Management and Business pela University of California (EUA) e, na Mastercard, destacou-se pela criação da área de Marketing Development, focada em soluções disruptivas e novos horizontes de negócios.

"Voltar à minha terra para participar de um evento como o ESG Fórum Salvador tem um significado muito especial para mim. Minha trajetória começou aqui, e a Bahia moldou valores que carrego na minha atuação como executiva e como cidadã", afirma Vanessa. "Falar de futuro sustentável em Salvador é também reconhecer que desenvolvimento e impacto social precisam caminhar juntos. Na Vibra, acreditamos que fazer parte desse debate é reafirmar nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento das regiões onde atuamos e para um futuro mais sustentável para o Brasil", completa, a executiva.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço (em breve)

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

Tags:

esg Fórum Bahia

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