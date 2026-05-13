PALESTRA

'O futebol tem um poder que nenhuma outra área da economia possui', diz Emerson Ferretti sobre impacto social dos clubes

Dirigente do Esporte Clube Bahia vai participar do ESG Fórum Bahia para discutir paixão, impacto social e profissionalização do esporte

Estúdio Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:00

Emerson Ferretti ministrará palestra no evento Crédito: Divulgação

O futebol mudou a vida de Emerson Ferretti muito antes de ele se tornar ídolo dentro de campo. Revelado pelo Grêmio, com passagens por clubes como Flamengo, Juventude e Bragantino, foi no Esporte Clube Bahia que o ex-goleiro construiu uma das relações mais profundas da carreira e também da vida.

Hoje, como presidente do clube, Ferretti enxerga o futebol muito além das quatro linhas. Para ele, o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, movimentação econômica e construção de identidade coletiva. Essa visão será o foco da palestra “Do campo à cidade - O esporte como vetor de inclusão, negócios e desenvolvimento”, que ele apresentará no 5º ESG Fórum Bahia, realizado nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas.

Emerson Ferretti 1 de 17

“Eu acho que o maior exemplo de que o esporte traz transformação social é a minha própria história. Eu sou um exemplo vivo de quanto o futebol impactou na minha vida”, afirma Ferretti. Segundo ele, o esporte historicamente cria oportunidades para jovens que enfrentam limitações socioeconômicas e funciona também como ferramenta de inclusão e proteção social.

Ao longo da trajetória como atleta, gestor e dirigente, Emerson percebeu que o esporte carrega um diferencial raro: a capacidade de mobilizar pessoas pela emoção. “O que mais me marcou é justamente a paixão das pessoas pelo futebol, pelo seu clube do coração e o quanto elas ficam disponíveis a se movimentar em torno dessa paixão”, destaca. Para ele, essa conexão emocional transforma os clubes em instituições com enorme poder de influência social.

“Os clubes podem aproveitar essa força junto à sociedade para poder se posicionar socialmente. Eles deveriam ter um posicionamento social, inclusive, bem mais marcante”, completa.

Gestão atualizada com mundo

Essa percepção também orienta a gestão que vem sendo construída no Bahia. À frente do clube, Ferretti defende um modelo baseado em transparência, governança, compliance, profissionalismo e participação democrática. “Uma gestão moderna tem que ter como pilares transparência, governança, compliance, democracia e profissionalismo. Quando a sociedade percebe tudo isso numa empresa ou num clube de futebol, ela se interessa em se aproximar”, afirma.

Segundo ele, o fortalecimento institucional do clube também gera impacto econômico direto. “O Bahia aposta muito em ser uma empresa com práticas modernas, que respeitam o meio ambiente, que respeitam as pessoas e que têm práticas de governança muito bem definidas. Isso atrai bons parceiros e gera receita para o clube.”

Força econômica do esporte no Brasil

Ferretti ressalta ainda o peso econômico do esporte no Brasil. De acordo com ele, toda a cadeia esportiva movimenta quase 2% do PIB nacional, com destaque para o futebol, que gera empregos, receitas e negócios em diferentes setores da economia. “O futebol sempre foi esse ator dentro da economia que gera bastante movimento. E, com o profissionalismo que vem acontecendo nos últimos tempos, isso tem se tornado ainda mais efetivo”, avalia.

Além da gestão esportiva, Emerson também ganhou reconhecimento nacional por sua postura pública em defesa da diversidade e inclusão no futebol brasileiro. Depois de encerrar a carreira como atleta, formou-se em Administração, especializou-se em gestão esportiva e acumulou experiências na administração pública, com passagens pela Prefeitura de Salvador e pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

ESG Fórum Bahia

A participação de Emerson Ferretti no ESG Fórum Bahia reforça o propósito do evento: promover debates sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social em diferentes áreas da sociedade. Realizado pelo Jornal Correio, o fórum chega à quinta edição consolidado como um dos principais encontros sobre ESG no Brasil.

ESG Fórum Bahia 1 de 30

Com curadoria do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington, a programação reunirá especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir práticas sustentáveis, inovação e impacto social.

O evento será realizado no Porto Salvador, Contermas. As inscrições são gratuitas e abertas ao público, sujeitas à lotação.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui