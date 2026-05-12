ESG FÓRUM BAHIA

O ESG saiu do papel? Executivo explica como empresas estão colocando a agenda em prática

Luiz Tapia, diretor da Veracel Celulose, debate os desafios de transformar ESG em ações concretas dentro das empresas

Estúdio Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:00

Luiz Tapia participa do painel "O que realmente importa no ESG" Crédito: Divulgação

Em um setor historicamente desafiado pelo equilíbrio entre produção, conservação ambiental e relacionamento social, Luiz Tapia construiu uma trajetória marcada pela troca, pela capacidade técnica e pela visão estratégica de longo prazo. "O ESG só gera resultados concretos quando há diálogo, cooperação e disposição para construir caminhos conjuntos entre empresas, poder público, academia e sociedade", defende.

Diretor de Sustentabilidade e Relações Corporativas da Veracel Celulose, o executivo acumula 15 anos de atuação na companhia, período em que acompanhou de perto a transformação das pautas ambientais, sociais e de governança. Para ele, esse avanço depende da construção coletiva entre diferentes setores da sociedade. “A agenda ESG assume cada vez mais um papel central na estratégia das organizações", diz.

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Tapia é administrador de empresas com especialização em Sistemas de Gestão da Qualidade e certificação Black Belt em melhoria contínua. Essa formação ajudou a moldar um perfil que combina visão analítica, eficiência operacional e capacidade de articulação institucional. Mas, na prática, sua atuação vai além dos indicadores. Essa capacidade de mediação tem sido um diferencial importante em um momento em que as empresas são cada vez mais cobradas não apenas por resultados financeiros, mas também por transparência, governança e impacto positivo nos territórios onde atuam.

Dentro da Veracel, Tapia participou diretamente da consolidação de iniciativas voltadas à sustentabilidade corporativa, certificações ambientais e desenvolvimento de práticas alinhadas às diretrizes ESG, agenda que ganhou ainda mais relevância nos últimos anos no cenário empresarial global.

Essa experiência será levada ao ESG Fórum Bahia, que realiza sua quinta edição nos próximos dias 20 e 21 deste mês, no Porto Salvador (Contermas). Promovido pelo Jornal Correio, o encontro se consolidou como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil.

Luiz Tapia participa do evento na manhã do dia 21, integrando o painel "O que realmente importa no ESG". O debate contará ainda com a presença de Bernardo Araújo, diretor de Relações Institucionais da Acelen, e Guilherme Rinco, gerente de Sustentabilidade no Bradesco. A mediação será conduzida por Donaldson Gomes, jornalista e editor de Economia do Correio. "Na Veracel, a sustentabilidade está integrada ao negócio e ao território, conciliando produção responsável, conservação ambiental e transformação social. Estar presente neste debate reforça nosso compromisso de aprender, compartilhar experiências e contribuir para soluções que gerem impacto positivo de longo prazo", afirma.

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Visão estratégica e conexões setoriais

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

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Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui