Afro Fashion Day apresenta desfile de moda sustentável no fórum

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Estúdio Correio
Murilo Gitel
Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:00
A noite de abertura do 5º ESG Fórum Bahia teve, entre uma de suas atrações especiais, um pocket desfile e uma exposição que revisitaram looks marcantes apresentados ao longo do Afro Fashion Day, evento realizado há 11 anos pelo Jornal Correio e que é considerado a maior passarela de moda negra do Brasil.
Com curadoria de Fagner Bispo, o desfile e a exposição reuniram peças que dialogam com sustentabilidade, reaproveitamento e consciência ambiental. Ao todo, foram apresentados seis looks no pocket desfile e outros oito looks na exposição, em uma seleção construída a partir de produções já desfiladas no Afro Fashion Day desde 2015.
Desfile e exposição
“A curadoria partiu de produções já apresentadas no Afro Fashion Day e alguns desses looks têm um viés mais voltado para a sustentabilidade. Tem looks construídos com reaproveitamento de tecido, looks cujos aviamentos foram feitos com material reciclado. Foi tudo bem pensado nisso. O que eles têm em comum é que são looks que já passaram pela passarela do Afro Fashion Day. É uma forma de mostrar um pouco dessa experiência do que é o Afro Fashion Day na passarela do evento ESG do Correio”, explicou Fagner Bispo.
Fagner Bispocurador
A seleção reuniu criações de nomes que já passaram pela passarela do projeto, como Mário Farias, Gefferson Vila Nova, Filipe Dias, NEGRIF, Rey Vilas Boas, Lourrani Bass, Fagner Bispo, Meninos Rei e Christian Jonatas.
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.