5º ESG FÓRUM BAHIA

Afro Fashion Day apresenta desfile de moda sustentável no fórum

Projeto do Jornal Correio levou ao evento looks históricos de estilistas da moda negra brasileira com foco em reciclagem, reaproveitamento de tecidos e sustentabilidade



Estúdio Correio

Murilo Gitel

Salvador Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:00

5o ESG Fórum Bahia Crédito: Walter Guedes

A noite de abertura do 5º ESG Fórum Bahia teve, entre uma de suas atrações especiais, um pocket desfile e uma exposição que revisitaram looks marcantes apresentados ao longo do Afro Fashion Day, evento realizado há 11 anos pelo Jornal Correio e que é considerado a maior passarela de moda negra do Brasil.

Com curadoria de Fagner Bispo, o desfile e a exposição reuniram peças que dialogam com sustentabilidade, reaproveitamento e consciência ambiental. Ao todo, foram apresentados seis looks no pocket desfile e outros oito looks na exposição, em uma seleção construída a partir de produções já desfiladas no Afro Fashion Day desde 2015.

Desfile e exposição 1 de 17

“A curadoria partiu de produções já apresentadas no Afro Fashion Day e alguns desses looks têm um viés mais voltado para a sustentabilidade. Tem looks construídos com reaproveitamento de tecido, looks cujos aviamentos foram feitos com material reciclado. Foi tudo bem pensado nisso. O que eles têm em comum é que são looks que já passaram pela passarela do Afro Fashion Day. É uma forma de mostrar um pouco dessa experiência do que é o Afro Fashion Day na passarela do evento ESG do Correio”, explicou Fagner Bispo.

“A curadoria partiu de produções já apresentadas no Afro Fashion Day e alguns desses looks têm um viés mais voltado para a sustentabilidade” Fagner Bispo curador

A seleção reuniu criações de nomes que já passaram pela passarela do projeto, como Mário Farias, Gefferson Vila Nova, Filipe Dias, NEGRIF, Rey Vilas Boas, Lourrani Bass, Fagner Bispo, Meninos Rei e Christian Jonatas.

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