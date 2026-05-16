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Bahia entra na corrida do combustível do futuro com megaprojeto bilionário da Acelen

Projeto prevê produção de combustível sustentável para aviação, geração de empregos e plantio de 180 mil hectares na Bahia e em Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:00

Bernardo Araújo
Bernardo Araújo Crédito: Reprodução/redes sociais

A discussão sobre ESG e sustentabilidade costuma ser associada a metas ambientais e governança corporativa. Mas, para Bernardo Araújo, diretor de Relações Institucionais da Acelen, o tema passa necessariamente pela capacidade de gerar desenvolvimento econômico, inclusão produtiva e transformação regional. Diretor de Relações Institucionais da Acelen, o executivo participa do ESG Fórum Bahia - evento realizado pelo Jornal Correio nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador (Contermas), no Comércio - debatendo transição energética, combustíveis renováveis e o papel do ESG na geração de emprego, desenvolvimento regional e sustentabilidade.

O painel contará também com Guilherme Rinco, gerente de Finanças Sustentáveis, Clima e Biodiversidade do Bradesco, com mediação de Donaldson Gomes, jornalista e editor de Economia do Jornal Correio. O evento, que está em sua quinta edição, tem curadoria de Isaac Edington, presidente da Saltur, escritor e palestrante.

Bernardo Araújo

Bernardo Araújo por reprodução/redes sociais
Bernardo Araújo por reprodução/redes sociais
Bernardo Araújo por Reprodução/redes sociais
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Bernardo Araújo por reprodução/redes sociais

Energia, eficiência e sustentabilidade

Segundo Bernardo, a própria experiência da Acelen nos últimos anos ajudou a consolidar sua visão sobre ESG e sustentabilidade aplicada à prática empresarial. “Quando uma refinaria consegue produzir mais utilizando menos água, menos energia e menos recursos naturais, ela melhora sua eficiência operacional e ao mesmo tempo reduz impacto ambiental”, afirma.

Desde que assumiu a gestão da Refinaria de Mataripe, no fim de 2021, a Acelen vem ampliando investimentos voltados à eficiência energética e transição energética. Um dos principais projetos foi a implantação da Acelen SolarPark I, usina fotovoltaica de 161 MW localizada na região de Irecê, responsável por suprir 100% da demanda externa de energia elétrica da refinaria.

Além disso, a companhia também desenvolve um projeto voltado à produção de SAF (combustível sustentável de aviação) e HVO (óleo vegetal hidrotratado), a partir do óleo de macaúba.

ESG como desenvolvimento econômico

Para Bernardo, um dos pontos centrais do ESG é justamente a capacidade de transformar sustentabilidade em desenvolvimento econômico real. O projeto da Acelen Renováveis prevê a implantação de uma biorrefinaria em São Francisco do Conde, associada à criação de uma nova cadeia agrícola e industrial baseada no cultivo da macaúba. “O projeto prevê o plantio de 180 mil hectares de pastagens degradadas na Bahia e em Minas Gerais, com potencial de capturar cerca de 60 milhões de toneladas de CO₂”, explica.

Segundo ele, além da redução de emissões, a iniciativa também prevê inclusão produtiva no campo, geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar. Cerca de 20% das áreas cultivadas devem operar em parceria com pequenos produtores rurais. “Isso se traduz em geração de emprego, interiorização do desenvolvimento, aumento de renda e criação de novas cadeias industriais. Sustentabilidade deixa de ser marketing e passa a gerar impacto real”, destaca.

ESG além do discurso

Natural de Salvador e com mais de 30 anos de atuação em gestão estratégica, indústria e relações institucionais, Bernardo também tem passagem pelo setor público, onde atuou como secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego de Salvador. O especialista defende que sustentabilidade não pode ser tratada apenas como obrigação regulatória ou estratégia reputacional. “A sustentabilidade deixou de ser apenas uma condicionante ambiental e passou a interferir diretamente na competitividade, no acesso a financiamento e na relação das empresas com a sociedade”, afirma.

Na avaliação do executivo, o avanço da agenda ESG depende da capacidade de integrar eficiência operacional, responsabilidade ambiental e impacto social dentro da estratégia dos negócios. “A ideia é mostrar que podemos ter viabilidade econômica, eficiência operacional, redução de impactos ambientais e geração de oportunidades caminhando juntas. Sustentabilidade sem viabilidade econômica não consegue transformar a realidade”, diz.

Formação, inclusão e impacto social

Além dos investimentos em energia renovável, Bernardo também destaca iniciativas sociais desenvolvidas pela companhia nas regiões onde atua. Entre elas está o programa Jornada Jovem Acelen, voltado à formação e empregabilidade de jovens. Segundo a empresa, o projeto já formou mais de 300 participantes, com inserção de parte deles no mercado de trabalho nos primeiros anos após a capacitação.

Outro destaque é o programa Acelera OSC, voltado ao fortalecimento de organizações da sociedade civil, oferecendo capacitações em gestão, informática e implementação de projetos sociais. “Mais do que executar projetos pontuais, buscamos construir relações duradouras com as comunidades, apoiando iniciativas capazes de gerar transformação social, inclusão e desenvolvimento econômico sustentável”, conclui.

ESG Fórum Bahia

Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia - Associação por Divulgação
Gefferson Vila Nova, designer e fundador da Gefferson Vila Novel Label por Divulgação
Thiago Awad, gerente de ESG no SESC BAHIA - Sistema Comércio BA por ESG
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Leana Mattei, comunicadora de impacto, gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
ESG por Divulgação
ESG por Divulgação
Ângela Ribeiro por Divulgação
Guilherme Rinco por Divulgação
Gilda Gomes por Divulgação
Arnobson do Santos por Divulgação
IV ESG Fórum Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Felipe Suhre no IV ESG Fórum Bahia por Marina Silva/CORREIO
Diretora do CORREIO, Renata Correia destacou o ESG Fórum Salvador como um catalisador para as transformações necessárias/Foto: Lucas Leawry/CORREIO por Foto: Lucas Leawry/CORREIO
Fórum ESG por Ana Albuquerque/CORREIO
Bruno Reis ministrou palestra de abertura do III ESG Fórum Salvador por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
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Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

Tags:

esg Fórum Bahia Bernardo Araújo

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