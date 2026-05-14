'ESG precisa sair do discurso', diz especialista que debate sustentabilidade em Salvador

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Estúdio Correio
Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:00
Leana Mattei construiu sua trajetória profissional unindo sustentabilidade, impacto social, comunicação estratégica e desenvolvimento humano, uma combinação que hoje a posiciona como uma das vozes relevantes no debate sobre ESG na Bahia. Com mais de 27 anos de atuação nas áreas de responsabilidade social e sustentabilidade, ela defende uma visão prática do ESG, conectada não apenas às empresas, mas também aos impactos reais gerados na sociedade, nos territórios e nas relações humanas.
Gerente de ESG e Sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador e fundadora da Aganju Consultoria, Leana atua na construção de estratégias voltadas à sustentabilidade, reputação institucional e transformação social. Sua formação também reforça esse olhar multidisciplinar: é mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela UFBA, possui MBA em Sustentabilidade e Responsabilidade Social, formação em Mensuração de Impacto Social pelo Insper e certificações internacionais em GRI e PMD PRO.
Leana Mattei
Além da atuação técnica, Leana também transita entre educação, comunicação e liderança. É TEDx Speaker, professora, palestrante e autora do livro “A estrada vai além do que se vê”, obra que aborda impacto social em projetos de infraestrutura. Também integra iniciativas ligadas ao Sistema B e à Rede InPACTO, organização voltada ao combate ao trabalho escravo e infantil.
Para ela, o ESG precisa avançar para além da estética corporativa e dos conceitos superficiais, tornando-se uma ferramenta concreta de transformação e responsabilidade coletiva. “ESG precisa sair do discurso e enfrentar a prática, as contradições, os desafios de implementação e os impactos reais nos territórios, nas pessoas e nas decisões”, afirma.
Leana defende que as mudanças sociais, tecnológicas e culturais ampliaram a responsabilidade das organizações, exigindo um olhar mais integrado sobre sustentabilidade financeira, social, ambiental e climática. Segundo ela, não é mais possível discutir ESG olhando apenas para dentro das empresas.
No próximo dia 21, ela levará seu conhecimento para o ESG Fórum Bahia, que chega à quinta edição , realizada pelo Jornal Correio. Ela participa do painel “ESG na prática – execução e mercado – o desafio além da empresa” ao lado de Gilda Gomes, CEO da The Planet, ativista climática, indigenista e líder do The Climate Reality Project, e Jorge Cajazeira, presidente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e head of International Affairs da ABNT/ISO. A mediação será de Isaac Edington, presidente da Saltur, curador do ESG Fórum Bahia, escritor e palestrante.
ESG Fórum Bahia
ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.
O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.
Serviço
5º ESG Fórum Bahia
Data: 20 e 21 de maio de 2026
Horário:
20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)
21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)
Local: Porto Salvador – Contermas
Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA
Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui
Informações: www.correio24horas.com.br/esg
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Contermas, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.