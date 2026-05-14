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'ESG precisa sair do discurso', diz especialista que debate sustentabilidade em Salvador

Leana Mattei defende um ESG mais conectado aos impactos reais nas pessoas, nos territórios e nas decisões das empresas

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:00

ESG
Leana Mattei participa do ESG Fórum Bahia Crédito: Divulgação

Leana Mattei construiu sua trajetória profissional unindo sustentabilidade, impacto social, comunicação estratégica e desenvolvimento humano, uma combinação que hoje a posiciona como uma das vozes relevantes no debate sobre ESG na Bahia. Com mais de 27 anos de atuação nas áreas de responsabilidade social e sustentabilidade, ela defende uma visão prática do ESG, conectada não apenas às empresas, mas também aos impactos reais gerados na sociedade, nos territórios e nas relações humanas.

Gerente de ESG e Sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador e fundadora da Aganju Consultoria, Leana atua na construção de estratégias voltadas à sustentabilidade, reputação institucional e transformação social. Sua formação também reforça esse olhar multidisciplinar: é mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela UFBA, possui MBA em Sustentabilidade e Responsabilidade Social, formação em Mensuração de Impacto Social pelo Insper e certificações internacionais em GRI e PMD PRO.

Leana Mattei

Leana Mattei por Reprodução
Leana Mattei por Reprodução
Leana Mattei por Reprodução
Leana Mattei por Reprodução
Leana Mattei por Reprodução
Leana Mattei por Reprodução
ESG por Divulgação
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Leana Mattei por Reprodução

Além da atuação técnica, Leana também transita entre educação, comunicação e liderança. É TEDx Speaker, professora, palestrante e autora do livro “A estrada vai além do que se vê”, obra que aborda impacto social em projetos de infraestrutura. Também integra iniciativas ligadas ao Sistema B e à Rede InPACTO, organização voltada ao combate ao trabalho escravo e infantil.

Para ela, o ESG precisa avançar para além da estética corporativa e dos conceitos superficiais, tornando-se uma ferramenta concreta de transformação e responsabilidade coletiva. “ESG precisa sair do discurso e enfrentar a prática, as contradições, os desafios de implementação e os impactos reais nos territórios, nas pessoas e nas decisões”, afirma.

Leana defende que as mudanças sociais, tecnológicas e culturais ampliaram a responsabilidade das organizações, exigindo um olhar mais integrado sobre sustentabilidade financeira, social, ambiental e climática. Segundo ela, não é mais possível discutir ESG olhando apenas para dentro das empresas.

ESG Fórum Bahia

No próximo dia 21, ela levará seu conhecimento para o ESG Fórum Bahia, que chega à quinta edição , realizada pelo Jornal Correio. Ela participa do painel “ESG na prática – execução e mercado – o desafio além da empresa”  ao lado de Gilda Gomes, CEO da The Planet, ativista climática, indigenista e líder do The Climate Reality Project, e Jorge Cajazeira, presidente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e head of International Affairs da ABNT/ISO. A mediação será de Isaac Edington, presidente da Saltur, curador do ESG Fórum Bahia, escritor e palestrante. 

ESG Fórum Bahia

Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia - Associação por Divulgação
Gefferson Vila Nova, designer e fundador da Gefferson Vila Novel Label por Divulgação
Thiago Awad, gerente de ESG no SESC BAHIA - Sistema Comércio BA por ESG
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Leana Mattei, comunicadora de impacto, gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
ESG por Divulgação
ESG por Divulgação
Ângela Ribeiro por Divulgação
Guilherme Rinco por Divulgação
Gilda Gomes por Divulgação
Arnobson do Santos por Divulgação
IV ESG Fórum Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Felipe Suhre no IV ESG Fórum Bahia por Marina Silva/CORREIO
Diretora do CORREIO, Renata Correia destacou o ESG Fórum Salvador como um catalisador para as transformações necessárias/Foto: Lucas Leawry/CORREIO por Foto: Lucas Leawry/CORREIO
Fórum ESG por Ana Albuquerque/CORREIO
Bruno Reis ministrou palestra de abertura do III ESG Fórum Salvador por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
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Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Contermas, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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