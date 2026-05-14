FÓRUM

'ESG precisa sair do discurso', diz especialista que debate sustentabilidade em Salvador

Leana Mattei defende um ESG mais conectado aos impactos reais nas pessoas, nos territórios e nas decisões das empresas

Estúdio Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:00

Leana Mattei participa do ESG Fórum Bahia Crédito: Divulgação

Leana Mattei construiu sua trajetória profissional unindo sustentabilidade, impacto social, comunicação estratégica e desenvolvimento humano, uma combinação que hoje a posiciona como uma das vozes relevantes no debate sobre ESG na Bahia. Com mais de 27 anos de atuação nas áreas de responsabilidade social e sustentabilidade, ela defende uma visão prática do ESG, conectada não apenas às empresas, mas também aos impactos reais gerados na sociedade, nos territórios e nas relações humanas.

Gerente de ESG e Sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador e fundadora da Aganju Consultoria, Leana atua na construção de estratégias voltadas à sustentabilidade, reputação institucional e transformação social. Sua formação também reforça esse olhar multidisciplinar: é mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela UFBA, possui MBA em Sustentabilidade e Responsabilidade Social, formação em Mensuração de Impacto Social pelo Insper e certificações internacionais em GRI e PMD PRO.

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Além da atuação técnica, Leana também transita entre educação, comunicação e liderança. É TEDx Speaker, professora, palestrante e autora do livro “A estrada vai além do que se vê”, obra que aborda impacto social em projetos de infraestrutura. Também integra iniciativas ligadas ao Sistema B e à Rede InPACTO, organização voltada ao combate ao trabalho escravo e infantil.

Para ela, o ESG precisa avançar para além da estética corporativa e dos conceitos superficiais, tornando-se uma ferramenta concreta de transformação e responsabilidade coletiva. “ESG precisa sair do discurso e enfrentar a prática, as contradições, os desafios de implementação e os impactos reais nos territórios, nas pessoas e nas decisões”, afirma.

Leana defende que as mudanças sociais, tecnológicas e culturais ampliaram a responsabilidade das organizações, exigindo um olhar mais integrado sobre sustentabilidade financeira, social, ambiental e climática. Segundo ela, não é mais possível discutir ESG olhando apenas para dentro das empresas.

ESG Fórum Bahia

No próximo dia 21, ela levará seu conhecimento para o ESG Fórum Bahia, que chega à quinta edição , realizada pelo Jornal Correio. Ela participa do painel “ESG na prática – execução e mercado – o desafio além da empresa” ao lado de Gilda Gomes, CEO da The Planet, ativista climática, indigenista e líder do The Climate Reality Project, e Jorge Cajazeira, presidente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e head of International Affairs da ABNT/ISO. A mediação será de Isaac Edington, presidente da Saltur, curador do ESG Fórum Bahia, escritor e palestrante.

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O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui