FUTURO

Quem é o brasileiro que virou referência mundial quando o assunto é ESG

Head of International Affairs da ABNT e presidente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia, Jorge Cajazeira liderou criação da ISO 26000

Estúdio Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:00

Jorge Cajazeira participa do painel “ESG na prática – Execução e Mercado – O desafio além da empresa” Crédito: Divulgação

Poucos brasileiros tiveram participação tão direta na construção das bases globais da responsabilidade social corporativa quanto Jorge Cajazeira. Engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal da Bahia e Ph.D. em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, o especialista baiano foi o primeiro brasileiro a presidir um comitê mundial da International Organization for Standardization (ISO), liderando a elaboração da ISO 26000, referência internacional em responsabilidade social.

A ISO 26000 é uma norma internacional de referência em responsabilidade social criada pela Organização Internacional de Normalização (ISO). Diferente de outras certificações, ela funciona como um guia de boas práticas para empresas, governos e instituições, orientando ações ligadas à ética, sustentabilidade, direitos humanos, meio ambiente e impacto social. A norma é utilizada mundialmente como base para estratégias de ESG e gestão sustentável.

Hoje à frente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e atuando como Head of International Affairs da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Cajazeira será um dos participantes do painel “ESG na prática – Execução e Mercado – O desafio além da empresa”, durante o ESG Fórum Bahia, evento realizado pelo Jornal Correio que acontece nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador (Contermas), no Comércio.

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ESG além do discurso

O painel reúne nomes ligados à sustentabilidade, gestão pública e impacto climático, como Gilda Gomes, CEO da The Planet e líder do The Climate Reality Project, e Leana Mattei, gerente de ESG e Sustentabilidade da Secis/PMS e fundadora da Aganju Consultoria. A mediação será de Isaac Edington, presidente da Saltur, escritor, palestrante e curador do fórum.

Com trajetória ligada à sustentabilidade corporativa, normas técnicas e estratégia empresarial, Cajazeira acompanha de perto a transformação do ESG de uma agenda reputacional para um tema diretamente ligado à competitividade, governança e mercado. A própria ISO 26000, norma internacional que ajudou a desenvolver, consolidou princípios hoje amplamente associados às práticas ESG, como transparência, accountability, respeito aos stakeholders e desenvolvimento sustentável.

Referência técnica e debate público

Além da atuação internacional, o especialista também mantém forte presença acadêmica e no debate público. É professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, consultor internacional e articulista do jornal Correio, escrevendo sobre economia, desenvolvimento e questões contemporâneas.

Para Cajazeira, o ESG Fórum Bahia se consolidou como um espaço relevante para amadurecer o debate sobre sustentabilidade no país. “Trata-se de um ambiente amplo, plural e genuinamente democrático, talvez quase singular no cenário nacional, no qual todas as vozes encontram espaço de escuta qualificada”, afirma.

Sustentabilidade, mercado e diálogo

Na avaliação do especialista, um dos diferenciais do encontro está justamente na capacidade de reunir visões distintas em torno de uma discussão técnica e construtiva. “Reúne alguns dos maiores especialistas do país, sem amarras ideológicas e com verdadeiro respeito ao contraditório, promovendo um diálogo maduro, técnico e construtivo”, destaca.

Ele também reforça que o avanço da agenda ESG depende da capacidade de integrar desenvolvimento econômico e sustentabilidade de forma prática. “Mais do que um evento, o Fórum tornou-se um grande encontro de ideias, visões e experiências convergentes em um propósito comum: a proteção do ecossistema global, conciliando desenvolvimento, competitividade e sustentabilidade socioambiental. Participar deste Fórum é, sem dúvida, uma grande honra.”

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

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Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui