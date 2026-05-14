Quem é o brasileiro que virou referência mundial quando o assunto é ESG

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Estúdio Correio
Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:00
Poucos brasileiros tiveram participação tão direta na construção das bases globais da responsabilidade social corporativa quanto Jorge Cajazeira. Engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal da Bahia e Ph.D. em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, o especialista baiano foi o primeiro brasileiro a presidir um comitê mundial da International Organization for Standardization (ISO), liderando a elaboração da ISO 26000, referência internacional em responsabilidade social.
A ISO 26000 é uma norma internacional de referência em responsabilidade social criada pela Organização Internacional de Normalização (ISO). Diferente de outras certificações, ela funciona como um guia de boas práticas para empresas, governos e instituições, orientando ações ligadas à ética, sustentabilidade, direitos humanos, meio ambiente e impacto social. A norma é utilizada mundialmente como base para estratégias de ESG e gestão sustentável.
Hoje à frente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e atuando como Head of International Affairs da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Cajazeira será um dos participantes do painel “ESG na prática – Execução e Mercado – O desafio além da empresa”, durante o ESG Fórum Bahia, evento realizado pelo Jornal Correio que acontece nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador (Contermas), no Comércio.
Jorge Cajazeira
O painel reúne nomes ligados à sustentabilidade, gestão pública e impacto climático, como Gilda Gomes, CEO da The Planet e líder do The Climate Reality Project, e Leana Mattei, gerente de ESG e Sustentabilidade da Secis/PMS e fundadora da Aganju Consultoria. A mediação será de Isaac Edington, presidente da Saltur, escritor, palestrante e curador do fórum.
Com trajetória ligada à sustentabilidade corporativa, normas técnicas e estratégia empresarial, Cajazeira acompanha de perto a transformação do ESG de uma agenda reputacional para um tema diretamente ligado à competitividade, governança e mercado. A própria ISO 26000, norma internacional que ajudou a desenvolver, consolidou princípios hoje amplamente associados às práticas ESG, como transparência, accountability, respeito aos stakeholders e desenvolvimento sustentável.
Além da atuação internacional, o especialista também mantém forte presença acadêmica e no debate público. É professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, consultor internacional e articulista do jornal Correio, escrevendo sobre economia, desenvolvimento e questões contemporâneas.
Para Cajazeira, o ESG Fórum Bahia se consolidou como um espaço relevante para amadurecer o debate sobre sustentabilidade no país. “Trata-se de um ambiente amplo, plural e genuinamente democrático, talvez quase singular no cenário nacional, no qual todas as vozes encontram espaço de escuta qualificada”, afirma.
Na avaliação do especialista, um dos diferenciais do encontro está justamente na capacidade de reunir visões distintas em torno de uma discussão técnica e construtiva. “Reúne alguns dos maiores especialistas do país, sem amarras ideológicas e com verdadeiro respeito ao contraditório, promovendo um diálogo maduro, técnico e construtivo”, destaca.
Ele também reforça que o avanço da agenda ESG depende da capacidade de integrar desenvolvimento econômico e sustentabilidade de forma prática. “Mais do que um evento, o Fórum tornou-se um grande encontro de ideias, visões e experiências convergentes em um propósito comum: a proteção do ecossistema global, conciliando desenvolvimento, competitividade e sustentabilidade socioambiental. Participar deste Fórum é, sem dúvida, uma grande honra.”
ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.
O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.
ESG Fórum Bahia
Serviço
5º ESG Fórum Bahia
Data: 20 e 21 de maio de 2026
Horário:
20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)
21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)
Local: Porto Salvador – Contermas
Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA
Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui
Informações: www.correio24horas.com.br/esg
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Contermas, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.