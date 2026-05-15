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Escola quilombola da Bahia vira referência nacional ao transformar lixo em impacto social

Projeto liderado por Arnobson dos Santos em Irecê tornou a primeira escola quilombola Lixo Zero do Brasil e será apresentado no ESG Fórum Bahia

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:14

ESG
Arnobson dos Santos participa do ESG Fórum Bahia Crédito: Divulgação

Durante muito tempo, sustentabilidade era um tema associado principalmente às grandes empresas e aos centros urbanos. Em Irecê, no interior da Bahia, a transformação começou dentro de uma escola quilombola pública. Foi ali que Arnobson dos Santos ajudou a construir um projeto que se tornaria referência nacional em educação ambiental, economia circular e gestão sustentável.

Doutor em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, vencedor do Prêmio LED (Luz na Educação), promovido pela Rede Globo e pela Fundação Roberto Marinho, além do Prêmio Educador Transformador, do Sebrae, Arnobson participa do ESG Fórum Bahia no painel “O ESG que faz a diferença”, ao lado de Ângela Ribeiro, da Bracell, e Victor Barreto, CEO da Blueartes. A mediação será de Donaldson Gomes, editor de Economia do Jornal Correio.

Arnobson dos Santos

Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais
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Arnobson dos Santos por Reprodução/redes sociais

Da conscientização para a prática

Segundo Arnobson, o olhar para o ESG foi construído a partir da prática e da vivência dentro da educação pública. O ponto de virada aconteceu quando assumiu a direção da Escola Municipal Quilombola Anísio Teixeira e passou a questionar o volume de resíduos produzidos diariamente na unidade.

“Aquilo me inquietava profundamente. Eu me perguntava como uma instituição educativa, responsável pela formação humana, poderia continuar reproduzindo uma lógica de descarte sem refletir sobre seus impactos ambientais e sociais”, afirma.

A partir dessa inquietação, nasceu um modelo de transformação que integrou compostagem, reciclagem de papel, reaproveitamento de plástico e educação ambiental ao cotidiano escolar. O lixo orgânico passou a virar adubo; materiais descartados ganharam novas funções pedagógicas; e a sustentabilidade deixou de ser apenas tema de sala de aula para se tornar prática coletiva.

O resultado foi histórico: a instituição se tornou a primeira escola quilombola Lixo Zero do Brasil, alcançando mais de 90% de desvio de resíduos do aterro sanitário. Depois, o projeto foi ampliado para toda a rede municipal, transformando Irecê na primeira Secretaria de Educação Lixo Zero do país.

ESG, inclusão e dignidade

Para Arnobson, um dos principais aprendizados dessa trajetória foi compreender que sustentabilidade não pode existir sem inclusão social. Ao estruturar o projeto, cooperativas de reciclagem passaram a integrar o processo, ampliando renda e reconhecimento para catadores e catadoras da região.

“No nosso caso, inserir as cooperativas de reciclagem dentro do processo significou gerar renda e reconhecimento para pessoas historicamente invisibilizadas”, destaca.

A experiência também ajudou a consolidar sua visão de que ESG precisa ultrapassar o discurso institucional. “O ESG não pode ser apenas um selo ou uma estratégia de marketing. Ele precisa gerar impacto real na vida das pessoas”, afirma.

Educação como ferramenta de transformação

Atualmente coordenador de Políticas de Equidade e Metodologias Lixo Zero, além de presidente do Instituto Quilombola Ser-Tão, Arnobson defende que a educação pública pode ser um dos instrumentos mais potentes de transformação social e ambiental no país.

“Hoje acredito que a escola é um dos espaços mais potentes de transformação social que existem. Quando a educação assume o compromisso de formar cidadãos conscientes ambientalmente e socialmente responsáveis, ela não transforma apenas estudantes, ela transforma territórios inteiros”, diz.

ESG Fórum Bahia

Ao participar do ESG Fórum Bahia, o educador pretende justamente mostrar que sustentabilidade não é uma agenda distante da realidade brasileira e que soluções inovadoras podem surgir de territórios populares, quilombolas e periféricos. “Mais do que falar sobre resíduos, quero falar sobre pessoas, pertencimento, mudança cultural e construção de futuros sustentáveis”, conclui.

A edição 2026 tem no conselho curador do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. As inscrições do evento, realizado pelo Jornal Correio, são gratuitas e podem ser feitas aqui.

ESG Fórum Bahia

Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia - Associação por Divulgação
Gefferson Vila Nova, designer e fundador da Gefferson Vila Novel Label por Divulgação
Thiago Awad, gerente de ESG no SESC BAHIA - Sistema Comércio BA por ESG
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Leana Mattei, comunicadora de impacto, gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
ESG por Divulgação
ESG por Divulgação
Ângela Ribeiro por Divulgação
Guilherme Rinco por Divulgação
Gilda Gomes por Divulgação
Arnobson do Santos por Divulgação
IV ESG Fórum Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Felipe Suhre no IV ESG Fórum Bahia por Marina Silva/CORREIO
Diretora do CORREIO, Renata Correia destacou o ESG Fórum Salvador como um catalisador para as transformações necessárias/Foto: Lucas Leawry/CORREIO por Foto: Lucas Leawry/CORREIO
Fórum ESG por Ana Albuquerque/CORREIO
Bruno Reis ministrou palestra de abertura do III ESG Fórum Salvador por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
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Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

Tags:

esg Fórum Bahia Arnobson dos Santos

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