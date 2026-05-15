ESG FÓRUM BAHIA

O empresário baiano que aposta em tecnologia sustentável e gestão humanizada para transformar o ESG em prática

CEO da Blueartes, Victor Barreto apresentará no ESG Fórum Bahia cases de economia circular, inovação sustentável e modelos de gestão centrados nas pessoas

Estúdio Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:49

Victor Barreto é CEO da empresa baiana Blueartes Crédito: Divulgação

Para muitas empresas, o ESG ainda está no campo do discurso. Para a Blueartes, a proposta é mostrar como sustentabilidade, inovação e governança podem sair da teoria e ganhar aplicação prática dentro da operação. É justamente essa experiência que o CEO da empresa baiana, Victor Barreto, levará ao ESG Fórum Bahia, evento realizado pelo Jornal Correio nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador (Contermas), no Comércio.

Victor participa do painel “O ESG que faz a diferença”, ao lado de Ângela Ribeiro, gerente de Sustentabilidade da Bracell, e Arnobson dos Santos, Embaixador Lixo Zero e Embaixador Luz na Educação. A mediação será de Donaldson Gomes, jornalista e editor de Economia do jornal Correio.

“Está sendo muito gratificante ter sido convidado pra compor esse painel e participar do Fórum ESG, principalmente porque este ano o evento vai discutir não apenas iniciativas dentro do ESG, mas aquilo que já está sendo colocado em prática”, afirma Victor.

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A Blueartes atua de forma integrada em projetos que unem experiência, cenografia, retail design e soluções criativas. Segundo o executivo, a empresa estruturou seus principais pilares em torno de tecnologia, sustentabilidade e inovação. Um dos cases que será apresentado durante o painel envolve a modernização do seu parque tecnológico, realizada em 2024, com investimento em equipamentos de impressão mais sustentáveis, utilizando tecnologias látex e UV. “Essa foi uma das primeiras iniciativas da Blueartes alinhadas às ODS, trazendo sustentabilidade para dentro da operação de forma concreta”, explica. Parte da cenografia do ESG Fórum leva a assinatura da empresa.

Outro destaque será a apresentação de um material desenvolvido a partir de processos recicláveis, homologado pela empresa no Sul do país e trazido para a Bahia. A chapa, segundo Victor, é reciclada durante o processo produtivo e também reciclável após o uso, ampliando o conceito de economia circular dentro do setor. “Somos a primeira empresa homologada na Bahia para trabalhar com esse material. É um produto tecnológico e 100% sustentável, que mostra como inovação e responsabilidade ambiental podem caminhar juntas”, destaca.

Além da pauta ambiental, Victor também defende um modelo de gestão mais humanizado, menos rígido e centrado nas pessoas. Formado em Administração de Empresas pela Unifacs, ele construiu sua atuação empresarial questionando estruturas tradicionais excessivamente burocráticas e orientadas apenas ao lucro. “Não falamos apenas de sustentabilidade ambiental. Existe também a governança e o social. Somos uma empresa muito humanizada, com uma gestão moderna e disruptiva”, afirma.

ESG Fórum Bahia

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Para o executivo, o ESG Fórum Bahia surge como uma oportunidade de mostrar que empresas locais também estão protagonizando transformações importantes dentro da agenda ESG. “O evento será um palco muito interessante para mostrar que existe uma empresa na Bahia com iniciativas fortemente relacionadas ao ESG. Estamos felizes por termos sido identificados pela curadoria como uma empresa que já está colocando isso em prática”, conclui.

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O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg