ESG FÓRUM BAHIA

Como uma executiva baiana virou referência em sustentabilidade e inclusão dentro da indústria

Ângela Ribeiro, da Bracell, participa do ESG Fórum Bahia defendendo impacto social e liderança feminina

Estúdio Correio

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:00

Ângela Ribeiro, gerente de Sustentabilidade da Bracell, participa do ESG Fórum Bahia Crédito: Divulgação

Para Ângela Ribeiro, sustentabilidade não pode ser tratada como uma área isolada dentro das empresas. Depois de mais de 30 anos de atuação na indústria e no setor florestal, a executiva defende que ESG precisa estar conectado à estratégia, à cultura organizacional e às decisões cotidianas das companhias.

Gerente de Sustentabilidade da Bracell, Ângela participa do painel “O ESG que faz a diferença”, durante o ESG Fórum Bahia, realizado pelo Jornal Correio nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador (Contermas), no Comércio. O debate reúne também Arnobson dos Santos, Embaixador Lixo Zero e Embaixador Luz na Educação, e Vitor Barreto, CEO da Blueartes, com mediação de Donaldson Gomes, editor de Economia do veículo de comunicação. O evento, que está em sua quinta edição, tem curadoria de Isaac Edington, presidente da Saltur, escritor e palestrante.

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ESG além do discurso

Formada em Química e Administração, com especializações em Meio Ambiente, Sustentabilidade e Sistemas de Gestão Integrada, Ângela construiu carreira ligada às áreas de certificações, meio ambiente, saúde, segurança e melhoria contínua, especialmente no Polo Industrial de Camaçari.

“Percebi ao longo da carreira que sustentabilidade não pode ser tratada como algo paralelo ao negócio. Ela precisa fazer parte da estratégia, da cultura e das decisões do dia a dia”, afirma.

Na Bracell desde 2010, a executiva atualmente lidera as metas da estratégia Bracell 2030, programa de sustentabilidade de longo prazo da companhia estruturado em pilares como clima, biodiversidade, crescimento sustentável e empoderamento de pessoas.

Segundo ela, o ESG deixou de ser apenas uma agenda reputacional para se tornar elemento estratégico das empresas. “Hoje existe uma expectativa clara da sociedade, dos clientes e dos investidores de que as empresas tenham posicionamento, coerência e responsabilidade”, destaca.

Liderança feminina e inclusão

Além da pauta ambiental, Ângela também tem atuação ligada à diversidade e inclusão dentro do setor florestal, historicamente marcado pela predominância masculina. Desde 2021, participa da estruturação da agenda de Diversidade da Bracell e atua como madrinha do grupo de afinidade de gênero da empresa.

Ela também integra o conselho diretor da Rede Mulher Florestal, organização voltada à promoção da igualdade de oportunidades para mulheres no setor.

“Meu olhar para ESG também foi construído na minha vida familiar, porque tenho duas filhas e quero que elas tenham um mundo mais inclusivo e justo para viverem plenamente”, afirma.

Para a executiva, representatividade e desenvolvimento humano precisam caminhar junto com crescimento econômico e inovação. “Empresas que trabalham governança, sustentabilidade, diversidade e segurança psicológica tendem a ser mais resilientes, eficientes e preparadas para o futuro”, diz.

Economia circular e impacto social

Durante o ESG Fórum Bahia, Ângela pretende apresentar experiências práticas da Bracell ligadas à economia circular e ao impacto social nos territórios onde a empresa atua. “Acredito que o grande desafio atual é transformar discurso em prática consistente, com ações que realmente gerem impacto e continuidade”, afirma.

Segundo ela, os projetos sociais da companhia têm foco em empreendedorismo, educação e qualidade de vida, buscando fortalecer economias locais e ampliar oportunidades dentro das comunidades. “O impacto não fica restrito aos indicadores internos. Ele alcança famílias, fornecedores, comunidades e futuras gerações”, destaca.

ESG como legado

Ao longo da trajetória, Ângela afirma ter percebido que sustentabilidade só gera transformação real quando conecta propósito, pessoas e resultado. “Hoje acredito que liderança não é apenas entregar metas. É também construir legado, desenvolver pessoas e contribuir para ambientes mais humanos, éticos e sustentáveis”, conclui.

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O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui