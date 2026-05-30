ATIVAÇÕES DE MARCAS

ESG Fórum Bahia mostra ações práticas de sustentabilidade em estandes interativos

Marcas parceiras apostaram em quizzes, distribuição de brindes e apresentação de projetos ambientais, sociais e de governança durante o evento



Estúdio Correio

Márcia Luz

Salvador Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:00

Espaço de ativações de marcas Crédito: Erik Salles

A cada edição do ESG Fórum Bahia, além das palestras e dos debates dos painéis, uma das melhores maneiras de conhecer de perto o que as empresas estão fazendo no campo da sustentabilidade é visitar os estandes dos parceiros, que fazem demonstrações e apresentações de suas ações no evento. Para destacar essa participação, demos um giro pelos estandes.

Ativações de marca 1 de 18

Claro

Ninguém ficou com a bateria descarregada durante o evento. Isso porque a operadora disponibilizou totens de carregadores no lounge, facilitando a conexão de todo mundo. Já no estande, a Claro promoveu um quiz sobre a marca com distribuição de brindes especiais: copos e canetas biodegradáveis. Com um detalhe: todas as pessoas puderam participar da atividade, e não somente clientes da operadora.

Blueartes

Quem esteve no 5º ESG Fórum Bahia percebeu a beleza dos cenários que serviram de fundo para fotos e também de outras peças da ambientação, como os bancos no lounge. Todas essas criações foram assinadas pela Blueartes, empresa de cenografia e projetos especiais.

No estande da marca, o público recebia informações sobre a matéria-prima utilizada: placas de Ecoboard, um produto 100% ecológico, leve, ultrarresistente e com proteção impermeável aplicada, que, pautado pela inovação e sustentabilidade, garante a criação de cenografias criativas e duráveis. Vale ressaltar que a produção desse material é feita 100% no Brasil.

Instituto Antonio Carlos Magalhães de Ação, Cidadania e Memória

Com nada menos do que oito estandes instalados no lounge de exposição do evento, o instituto levou ao 5º ESG Fórum Bahia o trabalho e a arte de artesãos e marcas baianas, que elevam a cultura do estado e fazem parte dos coletivos Feira da Sé e Cria da Bahia.

As criações apresentadas formam um mix de elegância, arte e bom gosto. Foram mostradas peças artesanais de decoração, cerâmicas, bijuterias, roupas, acessórios de moda, bolsas, velas aromáticas, papelaria e até os livros infantis da autora Celina Bezerra.

O melhor: produtos ecológicos, muitos com inspiração nas matrizes africanas, e tudo realizado com propósito, sustentabilidade e inovação, prezando por valores como responsabilidade social, equidade, diversidade, inclusão, transparência, valorização ecológica e upcycling.

Obras Sociais Irmã Dulce (Osid)

A Osid teve dois estandes nesta edição do ESG. Em um deles, representantes das obras apresentaram o principal projeto de doação, que beneficia o hospital. Trata-se do Sócio Protetor, no qual a pessoa se inscreve e contribui mensalmente com valores a partir de R$10 para manter o legado das obras de Santa Dulce dos Pobres.

Quem passou por lá ainda teve a chance de receber a oração da Santa e uma mensagem da sorte escrita. Quem não foi ao evento, mas deseja colaborar, basta entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e se cadastrar pelo telefone: (71) 3426-8899.

Já no segundo estande da Osid, foi possível degustar e adquirir produtos da panificação, como sequilhos salgados, cookies, mini brownies, mini broas de milho e o famoso panetone.

Toda a renda arrecadada com as vendas é direcionada ao projeto que cuida da formação de cerca de mil adolescentes que estão aprendendo o ofício da panificação.

A boa notícia é que, além da loja no complexo da Osid, no Largo de Roma, e dos supermercados, esses itens agora também podem ser pedidos pelo iFood e na plataforma da Magalu.

Ecoloy Sacolas Ecológicas

Esta é uma startup sustentável que confecciona ecobags com material super-reforçado, produzidas a partir de resíduos da indústria têxtil. As peças são coloridas e muito resistentes, suportando até 30 quilos.

Outra vantagem do produto é sua durabilidade de até cinco anos. A empresa mostra que é possível ter uma produção limpa, fortalecendo a economia circular e gerando impacto social, com estilo, responsabilidade e bom gosto.

A Ecoloy também realiza a creditação de resíduos via blockchain. No estande, foi possível ainda adquirir as peças por R$ 69. O atendimento ao público também é direcionado à produção de brindes sob encomenda para empresas.

Plano Brasil Saúde Empresarial

O estande contou com a presença de representantes da área comercial, que explicaram ao público sobre a contratação do plano de saúde especificamente para empresas, e distribuição de brindes.

Além disso, uma ambulância permaneceu disponível durante os dois dias do evento para atendimento ao público, reforçando o compromisso da empresa com o cuidado e a segurança dos participantes.

Sistema Comércio Bahia

O Sistema Comércio Bahia, integrado pela Fecomércio, Senac Bahia e Sesc Bahia, também marcou presença no 5º ESG Fórum Bahia e, em seu espaço, levou ao público informações sobre o programa Ecos, que promove e incentiva práticas sustentáveis dentro do sistema.

Para apresentar as ações, a instituição utilizou um criativo jogo da velha para realizar um quiz com temas ligados ao ESG. A ideia era mensurar o quanto as pessoas conhecem sobre o tema, além de explicar como acontecem as ativações com essa abordagem dentro do sistema.

Ao acertar as respostas e pontuar, os participantes ganharam brindes, como um copo feito com material biodegradável e uma sacola de algodão.

Porsche Center Salvador

Quem ama carros se impressionou logo na chegada ao 5º ESG Fórum Bahia ao se deparar com um Porsche Taycan branco exposto na entrada do evento.

O modelo, batizado de “Porsche de alma eletrificada”, tem espaço para quatro pessoas e está na categoria de carros de passeio. Elétrico, possui motor de 435 cavalos e faz de zero a 100 km/h em 4,7 segundos. Sua autonomia promete rodar até 460 km com a bateria totalmente carregada. Seu valor atual é a partir de R$ 800 mil.

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