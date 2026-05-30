ESG Fórum Bahia mostra ações práticas de sustentabilidade em estandes interativos

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Estúdio Correio
Márcia Luz
Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:00
A cada edição do ESG Fórum Bahia, além das palestras e dos debates dos painéis, uma das melhores maneiras de conhecer de perto o que as empresas estão fazendo no campo da sustentabilidade é visitar os estandes dos parceiros, que fazem demonstrações e apresentações de suas ações no evento. Para destacar essa participação, demos um giro pelos estandes.
Ativações de marca
Ninguém ficou com a bateria descarregada durante o evento. Isso porque a operadora disponibilizou totens de carregadores no lounge, facilitando a conexão de todo mundo. Já no estande, a Claro promoveu um quiz sobre a marca com distribuição de brindes especiais: copos e canetas biodegradáveis. Com um detalhe: todas as pessoas puderam participar da atividade, e não somente clientes da operadora.
Quem esteve no 5º ESG Fórum Bahia percebeu a beleza dos cenários que serviram de fundo para fotos e também de outras peças da ambientação, como os bancos no lounge. Todas essas criações foram assinadas pela Blueartes, empresa de cenografia e projetos especiais.
No estande da marca, o público recebia informações sobre a matéria-prima utilizada: placas de Ecoboard, um produto 100% ecológico, leve, ultrarresistente e com proteção impermeável aplicada, que, pautado pela inovação e sustentabilidade, garante a criação de cenografias criativas e duráveis. Vale ressaltar que a produção desse material é feita 100% no Brasil.
Com nada menos do que oito estandes instalados no lounge de exposição do evento, o instituto levou ao 5º ESG Fórum Bahia o trabalho e a arte de artesãos e marcas baianas, que elevam a cultura do estado e fazem parte dos coletivos Feira da Sé e Cria da Bahia.
As criações apresentadas formam um mix de elegância, arte e bom gosto. Foram mostradas peças artesanais de decoração, cerâmicas, bijuterias, roupas, acessórios de moda, bolsas, velas aromáticas, papelaria e até os livros infantis da autora Celina Bezerra.
O melhor: produtos ecológicos, muitos com inspiração nas matrizes africanas, e tudo realizado com propósito, sustentabilidade e inovação, prezando por valores como responsabilidade social, equidade, diversidade, inclusão, transparência, valorização ecológica e upcycling.
A Osid teve dois estandes nesta edição do ESG. Em um deles, representantes das obras apresentaram o principal projeto de doação, que beneficia o hospital. Trata-se do Sócio Protetor, no qual a pessoa se inscreve e contribui mensalmente com valores a partir de R$10 para manter o legado das obras de Santa Dulce dos Pobres.
Quem passou por lá ainda teve a chance de receber a oração da Santa e uma mensagem da sorte escrita. Quem não foi ao evento, mas deseja colaborar, basta entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e se cadastrar pelo telefone: (71) 3426-8899.
Já no segundo estande da Osid, foi possível degustar e adquirir produtos da panificação, como sequilhos salgados, cookies, mini brownies, mini broas de milho e o famoso panetone.
Toda a renda arrecadada com as vendas é direcionada ao projeto que cuida da formação de cerca de mil adolescentes que estão aprendendo o ofício da panificação.
A boa notícia é que, além da loja no complexo da Osid, no Largo de Roma, e dos supermercados, esses itens agora também podem ser pedidos pelo iFood e na plataforma da Magalu.
Esta é uma startup sustentável que confecciona ecobags com material super-reforçado, produzidas a partir de resíduos da indústria têxtil. As peças são coloridas e muito resistentes, suportando até 30 quilos.
Outra vantagem do produto é sua durabilidade de até cinco anos. A empresa mostra que é possível ter uma produção limpa, fortalecendo a economia circular e gerando impacto social, com estilo, responsabilidade e bom gosto.
A Ecoloy também realiza a creditação de resíduos via blockchain. No estande, foi possível ainda adquirir as peças por R$ 69. O atendimento ao público também é direcionado à produção de brindes sob encomenda para empresas.
O estande contou com a presença de representantes da área comercial, que explicaram ao público sobre a contratação do plano de saúde especificamente para empresas, e distribuição de brindes.
Além disso, uma ambulância permaneceu disponível durante os dois dias do evento para atendimento ao público, reforçando o compromisso da empresa com o cuidado e a segurança dos participantes.
O Sistema Comércio Bahia, integrado pela Fecomércio, Senac Bahia e Sesc Bahia, também marcou presença no 5º ESG Fórum Bahia e, em seu espaço, levou ao público informações sobre o programa Ecos, que promove e incentiva práticas sustentáveis dentro do sistema.
Para apresentar as ações, a instituição utilizou um criativo jogo da velha para realizar um quiz com temas ligados ao ESG. A ideia era mensurar o quanto as pessoas conhecem sobre o tema, além de explicar como acontecem as ativações com essa abordagem dentro do sistema.
Ao acertar as respostas e pontuar, os participantes ganharam brindes, como um copo feito com material biodegradável e uma sacola de algodão.
Quem ama carros se impressionou logo na chegada ao 5º ESG Fórum Bahia ao se deparar com um Porsche Taycan branco exposto na entrada do evento.
O modelo, batizado de “Porsche de alma eletrificada”, tem espaço para quatro pessoas e está na categoria de carros de passeio. Elétrico, possui motor de 435 cavalos e faz de zero a 100 km/h em 4,7 segundos. Sua autonomia promete rodar até 460 km com a bateria totalmente carregada. Seu valor atual é a partir de R$ 800 mil.
Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.