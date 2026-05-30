5º ESG FÓRUM BAHIA

Fotos: confira quem marcou presença no ESG Fórum Bahia 2026

Quinta edição do evento debateu boas práticas, sustentabilidade e governança junto com representantes do setor público, empresarial e institucional



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Salvador Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:00

ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington Crédito: Renata Marques

Foram dois de debate e troca de conhecimentos e boas práticas, trazendo para o centro da discussão estratégias que possam aumentar a competitividade dos negócios de forma sustentável e conectada com a inovação.

Em sua quinta edição, o ESG Fórum Bahia 2026 reuniu representantes do setor público, empresarial e institucional diante dos desafios e transformações que estão em curso tanto para empresas, como para as cidades e a própria sociedade como um todo. Veja na galeria alguns registros de quem prestigiou o evento.

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