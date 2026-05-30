Fotos: confira quem marcou presença no ESG Fórum Bahia 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Cruz
Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:00
Foram dois de debate e troca de conhecimentos e boas práticas, trazendo para o centro da discussão estratégias que possam aumentar a competitividade dos negócios de forma sustentável e conectada com a inovação.
Em sua quinta edição, o ESG Fórum Bahia 2026 reuniu representantes do setor público, empresarial e institucional diante dos desafios e transformações que estão em curso tanto para empresas, como para as cidades e a própria sociedade como um todo. Veja na galeria alguns registros de quem prestigiou o evento.
5o ESG Fórum Bahia - Coluna Social
Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.