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Fotos: confira quem marcou presença no ESG Fórum Bahia 2026

Quinta edição do evento debateu boas práticas, sustentabilidade e governança junto com  representantes do setor  público, empresarial e institucional

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Cruz

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:00

ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington.
ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington Crédito: Renata Marques 

Foram dois de debate e troca de conhecimentos e boas práticas, trazendo para o centro da discussão estratégias que possam aumentar a competitividade dos negócios de forma sustentável e conectada com a inovação.

Em sua quinta edição, o ESG Fórum Bahia 2026 reuniu representantes do setor público, empresarial e institucional diante dos desafios e transformações que estão em curso tanto para empresas, como para as cidades e a própria sociedade como um todo. Veja na galeria alguns registros de quem prestigiou o evento.

5o ESG Fórum Bahia - Coluna Social

ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, por Renata Marques @highlightsfotos
ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington por Renata Marques @highlightsfotos
Alexandre Di Ciero e estudantes da Espro Cred: Arisson Marinho por Arisson Marinho
Américo Neto por Renata Marques @highlightsfotos
Caroline Pithon e Délia Coutinho por Renata Marques @highlightsfotos
Ana Marta Garcia por Leo Braga
Bernardo Araujo - Acelen por Erik Salles
Cibele Ferreira por Renata Marques
Débora Donadel, Carlos Neto e Luciana Gomes por Renata Marques @highlightsfotos
Claudio Tinoco por Renata Marques @highlightsfotos
Fagna Freitas e Thamile Accioly por Renata Marques @highlightsfotos
Everton Henrique, Flávio Cardoso, José Henrique Marques, Luciana Belmonte, Thais Andrade, Pablo Salume, Ana Paula Vieira por Renata Marques @highlightsfotos
Cintia Liberato de Mattos e Ângela Ribeiro por Renata Marques
Isaac Edington, Renata Correia e Luciana Gomes por Renata Marques @highlightsfotos
Júlio Ribas e Nelson Antônio Dahia Filho por Renata Marques @highlightsfotos
Isaac Edington, Renata Correia e Luciana Gomes por Renata Marques @highlightsfotos
Fernada Lacorte por Renata Marques @highlightsfotos
Camila Passos, Danielle Pires, Márcio Lima, Najara Black, Daniele Sales e Walter Pinto Jr e Luciana Gomes por Renata Marques
Chef Preta assinou o buffet por Renata Marques
Danielle Pires e Najara Black por Renata Marques
Lilia Lopes, Renata Vidal, Luciana Gomes e Marina Sampaio por Renata Marques
Luciana Gomes e Juliana Marinho por Renata Marques @highlightsfotos
Luciana Villas Boas, Mara Salmeron e Maira Azevedo - Cred: Renata Marques por Renata Marques @highlightsfotos
Lais Campos por Erik Salles
Luiz Tapia - Veracel por Renata Marques
Porsche Center Salvador: Renata Andrade, Eduardo Brandão, Tiago Andrade, Frederico Rehem, Elvis Mascarenhas e Átila Carneiro por Renata Marques
Pedro Dornas por Renata Marques
Mara Salmeron e Vanessa Fonseca por Renata Marques @highlightsfotos
Renata Müller, Luiz Tapia e Izabella Pacheco por Renata Marques @highlightsfotos
Michele Estevez por Renata Marques @highlightsfotos
Wladia Goes por Renata Marques
Time Yacht Clube da Bahia por Erik Salles
Thiago Awad, Loyola Neto, Linda Bezerra e Gefferson Vila Nova por Erik Salles
Renata Vidal por Renata Marques @highlightsfotos
Ricardo Koanuka por Renata Marques @highlightsfotos
Roberta Carneiro por Renata Marques @highlightsfotos
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ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, por Renata Marques @highlightsfotos

Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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