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Executivas de grandes empresas mostram como ESG sai do discurso e vira prática: “Impacto de verdade é transformação”

Em Salvador, lideranças femininas do Bradesco Consórcios, Vibra Energia e iFood detalharam iniciativas em diversidade, transição energética e geração de valor compartilhado que estão levando a resultados concretos

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  • Foto do(a) author(a) Murilo Gitel

  • Estúdio Correio

  • Murilo Gitel

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:00

Luana Ozemela - V FÓRUM ESG
Luana Ozemela Crédito: Walter Guedes

As palestras da noite de abertura do 5º ESG Fórum Bahia contaram com a participação de três executivas de algumas das maiores empresas do Brasil. Na ocasião, Nathalia Garcia (Bradesco Consórcios), Vanessa Gordilho (Vibra Energia) e Luana Ozemela (iFood) compartilharam suas trajetórias ESG com o público que lotou o Porto Salvador Eventos.

Diretora do Bradesco Consórcios, a baiana Nathália Garcia destacou o histórico da instituição que hoje beneficia mais de 80 mil famílias por meio de ações educacionais e sociais. “Hoje a minha pauta é falar sobre o que eu aprendi que nenhum modelo de gestão me ensinou. O ‘S’ do ESG costuma ser a letrinha menos falada e intangível, contudo, as pessoas são o fundamental.”

5o ESG Fórum Bahia

5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington por Walter Guedes
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Porsche - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Ângelo Castro, diretor regionão da Solví, Bruno Reis e Luciana Gomes por Sora Maia / Correio
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
PORSCHE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Inovação, governança e sustentabilidade marcam abertura do ESG Fórum Bahia por Sora Maia
Ícaro Ribeiro por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei por WALTER GUEDES
Leana Mattei por (c)ERIK SALLES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei, Jorge Cajazeira por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Sist Comercio Bahia- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
BLUEARTS - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
OSID - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
C- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Ecoloy - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
caio magri por WALTER GUEDES
GUGA CRUZ por WALTER GUEDES
Alexandre Di Ciero por WALTER GUEDES
ESPAÇO DE ATIVAÇÕES - V FÓRUM ESG por (c)ERIK SALLES
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
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5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes

Para Garcia, três convicções fazem com que o ESG, de fato, aconteça: medir a diversidade com base na inclusão, desenvolver pessoas de forma estratégica e fazer com que o líder seja a própria cultura. “As pessoas que passam pelas equipes que lidero precisam sair melhores, mais confiantes e capazes do que quando entraram. Isso é geração de valor. Para que esse ESG saia de métricas e vá para a prática, isso é que se faz necessário”, defendeu.

“Hoje a minha pauta é falar sobre o que eu aprendi que nenhum modelo de gestão me ensinou. O ‘S’ do ESG costuma ser a letrinha menos falada e intangível, contudo, as pessoas são o fundamental” –

Nathália Garcia

diretora do Bradesco Consórcios

Legado

Ao abordar liderança e legado, a vice-presidente executiva de Varejo da Vibra Energia, a também baiana Vanessa Gordilho, afirmou que sustentabilidade e responsabilidade social não são agendas separadas do negócio. “Elas fazem parte da construção de reputação, confiança e competitividade no longo prazo”, acrescentou.

Além de comentar a importância da transição energética para a empresa e o Brasil, Gordilho apresentou os resultados do Movimento Violência Sexual Zero, apoiado pela Vibra, que tem como foco provocar reflexão e ampliar a conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, mobilizando colaboradores, parceiros, revendedores e consumidores em torno do tema. “Conseguimos engajar a sociedade, ajudar a proteger crianças e incluir as famílias. Foram mais de oito milhões de pessoas impactadas, mais de 550 postos de combustíveis apoiadores e investimentos da ordem de R$ 2 milhões”, celebrou.

Virada

A gaúcha Luana Ozemela, CSO e vice-presidente executiva de Impacto e Sustentabilidade do iFood, enfatizou que as empresas precisam abandonar discursos excessivamente morais e passar a demonstrar transformação real, mensurável e conectada ao negócio. Ao relembrar sua trajetória, contou que uma das principais viradas de visão aconteceu durante um projeto de US$ 25 milhões com comunidades Kuna Yala, no Panamá, quando apresentou indicadores de redução de pobreza e ouviu dos líderes locais que eles “não eram pobres”, mas donos das ilhas e interessados em gerar valor social e econômico a partir delas. “Foi naquela hora que eu disse: prosperidade não é medida pelo valor econômico que as empresas criam. Prosperidade é medida pelo valor compartilhado que as empresas geram”, lembrou.

Ozemela relacionou essa aprendizagem à atuação do iFood como ecossistema de impacto, destacando que a empresa movimenta R$ 167 bilhões em transações, tem o Nordeste como seu segundo maior mercado consumidor e considera Salvador uma cidade simbólica, por ter sido a primeira operação da companhia, em 2012.

Transformação

Entre os exemplos apresentados, a executiva do iFood citou bicicletas elétricas, que reduzem custos para entregadores e impactos ambientais, iniciativas de capacitação para restaurantes liderados por mulheres, ações voltadas à vida digna dos entregadores e o projeto Meu Diploma do Ensino Médio, que já aprovou 15 mil pessoas e representa 3% dos candidatos inscritos no ENCCEJA. Para ela, “impacto de verdade é transformação”, mas transformação avaliada “com o mesmo nível de rigor” dos relatórios financeiros: “A gente não está aqui para fazer teatro de ESG”.

Durante o evento, o diretor regional da Solví, Ângelo Castro, entregou à gerente comercial e marketing do Jornal Correio, Luciana Gomes, ao lado do prefeito Bruno Reis, o certificado credenciado pela ONU que comprova a neutralização das emissões de carbono do 4º ESG Fórum Bahia, realizado em 2025. Na ocasião, também foi assinado o termo de compromisso da Solví, que por meio da Battre opera o Aterro Metropolitano de Salvador, para neutralizar as emissões do 5º ESG Fórum Bahia, em 2026.

Desfile

Em meio às palestras, o público presente ainda pôde apreciar um pocket desfile do Afro Fashion Day, evento promovido anualmente pelo Jornal Correio que aliou estilo e ancestralidade às causas da sustentabilidade (leia a matéria na página 23).

O projeto criativo do 5º ESG Fórum Bahia teve assinatura do estúdio boutique baiano Blueartes, que apresentou o Ecoboard, material ecológico, reciclado, reciclável, não tóxico, resistente e ultraleve, desenvolvido para ativações, PDVs, eventos, móveis e projetos especiais. A solução foi aplicada em elementos instagramáveis, backdrops, letreiros, móveis, estruturas decorativas e ambientações.

Coquetel

Já o coquetel de encerramento teve buffet assinado pela chef Preta, com gastronomia do Preta Tirachapéu. Purê de banana da terra com carne seca, dadinho de tapioca com geleia de tamarindo e bolinho de peixe com creme de alcaparras foram apenas algumas das iguarias degustadas pelos presentes.

“Sinto-me honrada de estar aqui. Em meus restaurantes, sempre tive uma preocupação com o descarte correto dos resíduos. Um exemplo é o nosso óleo pós-uso, que é destinado à reciclagem. Precisamos pensar em estratégias voltadas a um consumo mais consciente e isso começa com a educação”, apontou Preta.

Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brasil Eventos.

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