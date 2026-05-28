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ESG Fórum Bahia reúne líderes e mostra como Salvador virou referência em sustentabilidade

Evento promovido pelo Jornal Correio reuniu empresários, especialistas e gestores públicos para discutir governança, impacto social e sustentabilidade

  • Foto do(a) author(a) Murilo Gitel

  • Murilo Gitel

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:55

Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes V FORUM ESG
Renata Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Junior na abertura do evento Crédito: Walter Guedes

Palestras inspiradoras e práticas de sucesso da capital baiana nas áreas ambiental, social e de governança marcaram a noite de abertura do 5º ESG Fórum Bahia, realizada no último 20 de maio, no Porto Salvador Eventos (Contermas). Promovido pelo Jornal Correio, o evento, que é considerado o maior do Nordeste no gênero, reuniu gestores públicos, empresários, especialistas e sociedade civil sob o lema “Competitividade, Impacto e Legado”.

Durante as boas-vindas ao público, o presidente do Conselho de Administração do Jornal Correio, Antonio Carlos Magalhães Júnior, destacou a importância do 5º ESG Fórum Bahia. “Essa é uma agenda mundial. É importante que as empresas utilizem o ESG dentro de suas estratégias de negócio. Não é ambientalismo ecológico e nem filantropia. É preciso encarar da forma correta. Isso é que os painéis e palestras apresentarão”, adiantou.

5o ESG Fórum Bahia

5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Sora Maia/ Correio
PORSCHE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington por Walter Guedes
Porsche - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Ângelo Castro, diretor regionão da Solví, Bruno Reis e Luciana Gomes por Sora Maia / Correio
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Inovação, governança e sustentabilidade marcam abertura do ESG Fórum Bahia por Sora Maia
Ícaro Ribeiro por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei por WALTER GUEDES
Leana Mattei por (c)ERIK SALLES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei, Jorge Cajazeira por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Sist Comercio Bahia- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
BLUEARTS - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
OSID - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
C- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Ecoloy - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
caio magri por WALTER GUEDES
GUGA CRUZ por WALTER GUEDES
Alexandre Di Ciero por WALTER GUEDES
ESPAÇO DE ATIVAÇÕES - V FÓRUM ESG por (c)ERIK SALLES
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
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5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes

A diretora do Jornal Correio, Renata Correia, ressaltou que o ESG Fórum Bahia é um evento já consolidado no Brasil no que diz respeito às políticas e práticas ambientais, sociais e de governança. “Agradeço aos patrocinadores que acreditaram neste evento e possibilitaram, dessa forma, que ele seja gratuito para as pessoas que desejam participar. Nós, como veículo de comunicação, temos o papel de reverberar esse conteúdo de qualidade e contribuir para fomentar esse debate.”

“Essa é uma agenda mundial. É importante que as empresas utilizem o ESG dentro de suas estratégias de negócio”

Antonio Carlos Magalhães Júnior

presidente do Conselho de Administração do Jornal Correio

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e curador do evento, Isaac Edington, observou que o protagonismo feminino é uma das principais marcas desta edição. “O universo feminino entrou com força no ESG Fórum Bahia. Hoje mesmo temos três grandes executivas que irão compartilhar de que forma estão fazendo a diferença em suas empresas, mulheres maravilhosas que têm feito um excelente trabalho”, reforçou.

Capital do ESG

No campo da governança, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, mencionou que o município precisou passar por um “choque de gestão” nos últimos 13 anos para reorganizar as contas públicas e transformar o planejamento em políticas concretas. Ele citou a saída da capital da última para a primeira colocação em gestão fiscal pelo Índice Firjan, além da nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional por dois anos consecutivos.

“Isso nos permitiu obter capacidade de investimento e direcionar esforços para as áreas social e ambiental”, observou Reis. No âmbito social, o prefeito mencionou uma série de políticas públicas lançadas nos últimos anos, a exemplo do recente Índice de Vulnerabilidade Social, que envolve a criação de uma base de dados única para identificar famílias em extrema pobreza que ainda não fazem parte dos programas assistenciais municipais.

Já na área ambiental, Reis citou que Salvador tem adotado políticas para reduzir as emissões de gases-estufa, enfrentar os impactos das mudanças climáticas e ampliar soluções urbanas sustentáveis. “O BRT, o maior eletroterminal público do Brasil e programas como o Salvador Verde são alguns exemplos. De acordo com o grupo global C40 Cities, Salvador foi a única cidade da América Latina entre as 11 principais do ranking a reduzir suas emissões em mais de 30%”, celebrou o prefeito.

Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brasil Eventos.

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