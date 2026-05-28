ESG

ESG Fórum Bahia reúne líderes e mostra como Salvador virou referência em sustentabilidade

Evento promovido pelo Jornal Correio reuniu empresários, especialistas e gestores públicos para discutir governança, impacto social e sustentabilidade

Murilo Gitel

Salvador Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:55

Renata Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Junior na abertura do evento Crédito: Walter Guedes

Palestras inspiradoras e práticas de sucesso da capital baiana nas áreas ambiental, social e de governança marcaram a noite de abertura do 5º ESG Fórum Bahia, realizada no último 20 de maio, no Porto Salvador Eventos (Contermas). Promovido pelo Jornal Correio, o evento, que é considerado o maior do Nordeste no gênero, reuniu gestores públicos, empresários, especialistas e sociedade civil sob o lema “Competitividade, Impacto e Legado”.



Durante as boas-vindas ao público, o presidente do Conselho de Administração do Jornal Correio, Antonio Carlos Magalhães Júnior, destacou a importância do 5º ESG Fórum Bahia. “Essa é uma agenda mundial. É importante que as empresas utilizem o ESG dentro de suas estratégias de negócio. Não é ambientalismo ecológico e nem filantropia. É preciso encarar da forma correta. Isso é que os painéis e palestras apresentarão”, adiantou.

5o ESG Fórum Bahia 1 de 76

A diretora do Jornal Correio, Renata Correia, ressaltou que o ESG Fórum Bahia é um evento já consolidado no Brasil no que diz respeito às políticas e práticas ambientais, sociais e de governança. “Agradeço aos patrocinadores que acreditaram neste evento e possibilitaram, dessa forma, que ele seja gratuito para as pessoas que desejam participar. Nós, como veículo de comunicação, temos o papel de reverberar esse conteúdo de qualidade e contribuir para fomentar esse debate.”

“Essa é uma agenda mundial. É importante que as empresas utilizem o ESG dentro de suas estratégias de negócio” Antonio Carlos Magalhães Júnior presidente do Conselho de Administração do Jornal Correio

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e curador do evento, Isaac Edington, observou que o protagonismo feminino é uma das principais marcas desta edição. “O universo feminino entrou com força no ESG Fórum Bahia. Hoje mesmo temos três grandes executivas que irão compartilhar de que forma estão fazendo a diferença em suas empresas, mulheres maravilhosas que têm feito um excelente trabalho”, reforçou.

Capital do ESG

No campo da governança, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, mencionou que o município precisou passar por um “choque de gestão” nos últimos 13 anos para reorganizar as contas públicas e transformar o planejamento em políticas concretas. Ele citou a saída da capital da última para a primeira colocação em gestão fiscal pelo Índice Firjan, além da nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional por dois anos consecutivos.

“Isso nos permitiu obter capacidade de investimento e direcionar esforços para as áreas social e ambiental”, observou Reis. No âmbito social, o prefeito mencionou uma série de políticas públicas lançadas nos últimos anos, a exemplo do recente Índice de Vulnerabilidade Social, que envolve a criação de uma base de dados única para identificar famílias em extrema pobreza que ainda não fazem parte dos programas assistenciais municipais.

Já na área ambiental, Reis citou que Salvador tem adotado políticas para reduzir as emissões de gases-estufa, enfrentar os impactos das mudanças climáticas e ampliar soluções urbanas sustentáveis. “O BRT, o maior eletroterminal público do Brasil e programas como o Salvador Verde são alguns exemplos. De acordo com o grupo global C40 Cities, Salvador foi a única cidade da América Latina entre as 11 principais do ranking a reduzir suas emissões em mais de 30%”, celebrou o prefeito.

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