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ESG já influencia cidades, marcas e consumo, apontam especialistas no fórum

Painel reuniu empresários e gestores públicos para discutir inovação, moda sustentável, megaeventos e impacto social a partir da agenda ESG

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Murilo Gitel

  • Estúdio Correio

  • Murilo Gitel

Publicado em 31 de maio de 2026 às 10:00

Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação Crédito: Gabriela Araújo

O ESG já deixou de ser apenas uma pauta institucional para se tornar uma agenda capaz de influenciar cidades, marcas, negócios e relações de consumo. Essa foi a tônica do painel “ESG, Inovação e Impacto na Construção de Cidades, Marcas e Negócios”, realizado durante o 5º ESG Fórum Bahia.

Com mediação de Linda Bezerra, editora-chefe do Jornal Correio, o debate reuniu Gefferson Vila Nova, designer e fundador da Gefferson Vila Nova Label; Isaac Edington, presidente da Saltur e curador do evento; Loyola Neto, fundador e CEO da Ecoloy; e Thiago Awad, gerente de ESG do SESC Bahia. Logo no início, Bezerra compartilhou uma provocação: afinal, o ESG ainda é discurso ou já virou vantagem competitiva real? As respostas dos painelistas apontaram para um caminho comum: quando conectado à estratégia, à operação e às pessoas, o ESG pode gerar inovação, reduzir impactos, fortalecer reputações e abrir novas oportunidades de negócio.

5o ESG Fórum Bahia

Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Sora Maia/ Correio
PORSCHE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington por Walter Guedes
Porsche - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Ângelo Castro, diretor regionão da Solví, Bruno Reis e Luciana Gomes por Sora Maia / Correio
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Inovação, governança e sustentabilidade marcam abertura do ESG Fórum Bahia por Sora Maia
Ícaro Ribeiro por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei por WALTER GUEDES
Leana Mattei por (c)ERIK SALLES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei, Jorge Cajazeira por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Sist Comercio Bahia- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
BLUEARTS - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
OSID - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
C- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Ecoloy - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
caio magri por WALTER GUEDES
GUGA CRUZ por WALTER GUEDES
Alexandre Di Ciero por WALTER GUEDES
ESPAÇO DE ATIVAÇÕES - V FÓRUM ESG por (c)ERIK SALLES
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
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Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio

Na moda, Vila Nova defendeu que sustentabilidade e desejo podem caminhar juntos. Para o designer, é possível criar produtos atrativos sem renunciar à responsabilidade com a cadeia produtiva, da escolha de matérias-primas ecológicas e do respeito às pessoas envolvidas em todo o processo.

Moda ética

“Falar de sustentabilidade e consumo consciente na moda é possível. É possível criar um produto, despertar desejo e, ao mesmo tempo, gerar responsabilidades. O peso social é o que mais me fascina”, afirmou. Segundo ele, o consumidor também tem papel decisivo nessa transformação ao escolher marcas comprometidas com práticas responsáveis e evitar empresas associadas a violações como trabalho análogo à escravidão.

Vila Nova também destacou a relação dos povos originários com a natureza como referência de convivência, preservação e respeito ambiental. Durante sua participação, apresentou ao público um vídeo de desfile realizado na São Paulo Fashion Week, demonstrando como a moda pode dialogar com identidade, cultura e sustentabilidade.

Megaeventos

Ao abordar sobre grandes eventos, Edington lembrou que Salvador já acumula experiências práticas na incorporação de ações socioambientais. Segundo ele, esse movimento começou ainda com a criação do Festival de Verão, um dos primeiros festivais do Brasil a chamar atenção para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que antecederam os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“O ‘G’ da governança é muito importante, porque alguém precisa perceber, liderar e fazer acontecer”

Isaac Edington

 presidente da Saltur

De lá para cá, a agenda ganhou novos contornos. “O Festival da Virada foi o primeiro evento desse gênero, no Brasil, a neutralizar suas emissões de gases-estufa. O Carnaval, com uma operação gigantesca, já tem todas as emissões neutralizadas há mais de quatro edições”, ressaltou Edington.

Governança

O presidente da Saltur também citou o recorde reconhecido pelo Guinness Book com a reciclagem de 46 toneladas de alumínio no Carnaval de Salvador. Para ele, a governança é decisiva para que boas ideias saiam do papel. “O ‘G’ da governança é muito importante, porque alguém precisa perceber, liderar e fazer acontecer”, disse.

Edington observou ainda que parte dos patrocinadores do Carnaval já cobrapráticas mais estruturadas de sustentabilidade, o que aumenta a responsabilidade do poder público. O desafio, segundo ele, é engajar pessoas, dialogar com lideranças e transformar intenções em ações concretas. “Começar pequeno é o caminho para dar grandes saltos posteriormente”, resumiu.

Na visão de Loyola Neto, da Ecoloy, a indústria têxtil oferece um dos exemplos mais claros de como o ESG pode se transformar em inovação aplicada. Ele contou que, desde o nascimento do filho, há 15 anos, já buscava formas de reaproveitar resíduos em sua fábrica. A partir de parcerias, como com o SENAI Cimatec, a empresa passou a desenvolver soluções para reduzir impactos ambientais.

“Se você encomenda mil camisas, são 200 quilos de tecido, sendo que 15% viram lixo. O que vai fazer com isso? A gente tem cases que, de fato, reduzem esse resíduo absurdo da indústria”, exemplificou. Entre os produtos apresentados, Loyola destacou uma bolsa sustentável produzida a partir de resíduo têxtil gerado no Polo Industrial de Camaçari. Também citou iniciativas ligadas ao Carnaval, como o desenvolvimento de abadás com maior vida útil e um aplicativo que conecta a peça ao usuário, estimulando novas formas de uso e relacionamento com as marcas.

Para ele, a qualidade do material é parte essencial da solução. “Um abadá, se for feito do pior tipo de tecido, vai estimular que as pessoas o descartem rapidamente no pós-uso”, afirmou. Ao apresentar um vídeo sobre coletes da Codesal transformados em ecobags, Loyola sintetizou a proposta da Ecoloy: “Muito mais do que a entrega de um produto, é a entrega de um legado”.

Pessoas

Thiago Awad destacou que, no SESC Bahia, um dos braços de atuação do Sistema Comércio Bahia, o ESG vem sendo tratado como agenda estratégica. Ele citou programas já realizados pela instituição, como o Mesa Brasil, e lembrou que somente na área de assistência o impacto alcança mais de 1 milhão de pessoas.

Segundo Awad, o apoio da alta liderança é um fator determinante para que o ESG avance de forma consistente dentro das organizações. “Quando a alta liderança apoia, tudo fica mais fácil. Isso contribui para aumentar a consciência operacional da instituição”, afirmou.

Estratégia

O gerente de ESG também observou que a inovação não se sustenta apenas com tecnologia. Para ele, inteligência artificial, automação e novos processos só geram impacto quando as pessoas estão no centro da estratégia. “O que

conecta tudo isso são as pessoas. A gente traz as pessoas no centro, porque são elas que vão efetivamente inovar, utilizar IA e transformar a operação”, justificou.

Ao longo do painel, os exemplos apresentados mostraram que cidades, marcas e negócios podem transformar o ESG em prática concreta quando combinam propósito, governança, inovação e capacidade de execução. Seja no Carnaval, na moda, na indústria têxtil ou em programas sociais, a agenda se fortalece quando deixa o campo das intenções e passa a gerar impacto mensurável na sociedade.

Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brasil Eventos.

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