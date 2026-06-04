5º ESG FÓRUM BAHIA

ESG na prática transforma comunidades, escolas e empresas com ações de impacto social e ambiental

Painel reuniu cases sobre economia circular, educação quilombola, reciclagem, cenografia sustentável e gestão corporativa



Estúdio Correio

Murilo Gitel

Salvador Publicado em 4 de junho de 2026 às 10:00

Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto Crédito: WALTER GUEDES

O ESG que faz a diferença não é aquele que se limita a compromissos públicos, relatórios ou metas distantes da realidade, mas sim o que entra na operação, muda processos, escuta territórios e gera transformação concreta. Esta foi a principal mensagem do painel “O ESG que faz a diferença”, realizado durante o 5º ESG Fórum Bahia, promovido pelo Jornal Correio.

Mediado pelo jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do Correio, o debate reuniu Ângela Ribeiro, gerente de Sustentabilidade da Bracell; Arnobson dos Santos, embaixador Lixo Zero e embaixador Luz na Educação; Flávio Cardozo, cofundador e diretor executivo da ÓiaFia!; e Victor Barreto, CEO da Blueartes.

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Na Bracell, empresa que é líder mundial em produção de celulose solúvel, a sustentabilidade está estruturada em uma estratégia de longo prazo, com 14 metas conectadas à governança e ao negócio.

Segundo Ângela Ribeiro, entre as áreas contempladas pelas metas da companhia estão biodiversidade, redução de resíduos enviados para aterros, pessoas e clima. “Construímos um roadmap em muitas mãos para nos certificar de que nossas metas sejam desafiadoras e, ao mesmo tempo, viáveis”, afirmou.

“ESG que faz a diferença é o que sai do discurso e entra nas decisões, todos os dias, em todas as áreas da empresa” Ângela Ribeiro gerente de Sustentabilidade da Bracell

A executiva destacou que, em 2025, a Bracell aplicou quase R$ 10 milhões em projetos sociais, alcançando mais de 159 mil pessoas nas comunidades onde atua. A companhia também já destina corretamente 85% dos resíduos gerados e realiza investimentos em biomassa. Para ela, o diferencial está em transformar diretrizes em decisões cotidianas. “ESG que faz a diferença é o que sai do discurso e entra nas decisões, todos os dias, em todas as áreas da empresa”, resumiu.

Transformação

A partir da experiência em Irecê, no Semiárido baiano, Arnobson dos Santos trouxe ao debate a perspectiva dos territórios historicamente invisibilizados.

Em uma comunidade quilombola, na Escola Municipal Quilombola Anísio Teixeira, ele iniciou um trabalho de valorização dos resíduos descartados, que levou à certificação Lixo Zero pelo Instituto Lixo Zero. Para além do reconhecimento, explicou, o objetivo foi mostrar às comunidades que aquilo visto como descarte poderia se tornar recurso, identidade e possibilidade de desenvolvimento.

Para Santos, o ESG precisa ir além de uma política “fria e sem sentimento” e recuperar vínculos com ancestralidade, pertencimento e educação. A experiência iniciada na escola quilombola foi escalada para uma rede com mais de 10 mil estudantes. “O ESG de hoje precisa voltar para a ancestralidade. Precisa ter equidade, inclusão e transformação dos territórios”, defendeu.

Também a partir da escuta dos territórios, Flávio Cardozo apresentou a atuação da ÓiaFia!, negócio que transforma óleos residuais em cosméticos sustentáveis. Com trajetória iniciada na indústria e na pesquisa, ele afirmou que as experiências mais importantes vieram do contato direto com as comunidades. “Não adianta querer implementar iniciativas sem viver a realidade dessas pessoas, conhecer como os territórios funcionam e escutar o que elas necessitam”, disse.

Um dos exemplos citados foi a possibilidade de reaproveitamento do azeite de dendê usado por baianas de acarajé, que poderia ser descartado de forma inadequada e passa a integrar uma cadeia de economia circular.

Para Flávio, esse processo também fortalece identidade e pertencimento. “A baiana ganha um senso de pertencimento: ‘sou uma baiana sustentável porque reutilizo o azeite aqui do tabuleiro’”, exemplificou. “ESG que faz a diferença é aquele que é feito não somente para as pessoas, mas com as pessoas”.

Ecoboard

No setor criativo, Victor Barreto mostrou como a Blueartes vem incorporando sustentabilidade à cenografia, ao retail design e à arquitetura efêmera. “Passamos a buscar alternativas aos materiais tradicionalmente utilizados no mercado, como tintas tóxicas e tecnologias de impressão menos sustentáveis. Em 2023, a Blueartes assumiu compromissos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo ampliar a presença de mulheres na empresa e substituir a tecnologia solvente por opções de menor impacto”, explicou.

Entre as soluções apresentadas está o Ecoboard, material feito com estrutura interna em formato de colmeia, revestido com papel Kraft de alta gramatura. Reciclado, reciclável, não tóxico, resistente e ultraleve, o produto permite aplicações em ativações, eventos, móveis, PDVs e projetos especiais.

Barreto reconheceu que o custo ainda é um desafio, já que alternativas sustentáveis podem ser um pouco mais caras do que materiais convencionais. Ainda assim, defendeu que a transição exige visão de longo prazo.

Prática

Ao reunir experiências de uma grande indústria, da educação quilombola, da economia circular e da cenografia sustentável, o painel demonstrou que o ESG capaz de fazer diferença é menos sobre discurso e mais sobre prática.

Em comum, os painelistas defenderam que os aspectos ambiental, social e de governança só ganham força quando deixam de ser uma agenda paralela e passam a transformar a forma como empresas, instituições e territórios tomam as decisões.

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