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ESG na prática transforma comunidades, escolas e empresas com ações de impacto social e ambiental

Painel reuniu cases sobre economia circular, educação quilombola, reciclagem, cenografia sustentável e gestão corporativa

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Murilo Gitel

  • Estúdio Correio

  • Murilo Gitel

Publicado em 4 de junho de 2026 às 10:00

Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto Crédito: WALTER GUEDES

O ESG que faz a diferença não é aquele que se limita a compromissos públicos, relatórios ou metas distantes da realidade, mas sim o que entra na operação, muda processos, escuta territórios e gera transformação concreta. Esta foi a principal mensagem do painel “O ESG que faz a diferença”, realizado durante o 5º ESG Fórum Bahia, promovido pelo Jornal Correio.

Mediado pelo jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do Correio, o debate reuniu Ângela Ribeiro, gerente de Sustentabilidade da Bracell; Arnobson dos Santos, embaixador Lixo Zero e embaixador Luz na Educação; Flávio Cardozo, cofundador e diretor executivo da ÓiaFia!; e Victor Barreto, CEO da Blueartes.

5o ESG Fórum Bahia

5o ESG Fórum Bahia por Sora Maia/ Correio
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
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Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Porsche - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
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5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
PORSCHE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
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Inovação, governança e sustentabilidade marcam abertura do ESG Fórum Bahia por Sora Maia
Ícaro Ribeiro por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei por WALTER GUEDES
Leana Mattei por (c)ERIK SALLES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei, Jorge Cajazeira por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
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CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
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CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
caio magri por WALTER GUEDES
GUGA CRUZ por WALTER GUEDES
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ESPAÇO DE ATIVAÇÕES - V FÓRUM ESG por (c)ERIK SALLES
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
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5o ESG Fórum Bahia por Sora Maia/ Correio

Na Bracell, empresa que é líder mundial em produção de celulose solúvel, a sustentabilidade está estruturada em uma estratégia de longo prazo, com 14 metas conectadas à governança e ao negócio.

Segundo Ângela Ribeiro, entre as áreas contempladas pelas metas da companhia estão biodiversidade, redução de resíduos enviados para aterros, pessoas e clima. “Construímos um roadmap em muitas mãos para nos certificar de que nossas metas sejam desafiadoras e, ao mesmo tempo, viáveis”, afirmou.

“ESG que faz a diferença é o que sai do discurso e entra nas decisões, todos os dias, em todas as áreas da empresa” 

 Ângela Ribeiro

gerente de Sustentabilidade da Bracell

A executiva destacou que, em 2025, a Bracell aplicou quase R$ 10 milhões em projetos sociais, alcançando mais de 159 mil pessoas nas comunidades onde atua. A companhia também já destina corretamente 85% dos resíduos gerados e realiza investimentos em biomassa. Para ela, o diferencial está em transformar diretrizes em decisões cotidianas. “ESG que faz a diferença é o que sai do discurso e entra nas decisões, todos os dias, em todas as áreas da empresa”, resumiu.

Transformação

A partir da experiência em Irecê, no Semiárido baiano, Arnobson dos Santos trouxe ao debate a perspectiva dos territórios historicamente invisibilizados.

Em uma comunidade quilombola, na Escola Municipal Quilombola Anísio Teixeira, ele iniciou um trabalho de valorização dos resíduos descartados, que levou à certificação Lixo Zero pelo Instituto Lixo Zero. Para além do reconhecimento, explicou, o objetivo foi mostrar às comunidades que aquilo visto como descarte poderia se tornar recurso, identidade e possibilidade de desenvolvimento.

Para Santos, o ESG precisa ir além de uma política “fria e sem sentimento” e recuperar vínculos com ancestralidade, pertencimento e educação. A experiência iniciada na escola quilombola foi escalada para uma rede com mais de 10 mil estudantes. “O ESG de hoje precisa voltar para a ancestralidade. Precisa ter equidade, inclusão e transformação dos territórios”, defendeu.

Também a partir da escuta dos territórios, Flávio Cardozo apresentou a atuação da ÓiaFia!, negócio que transforma óleos residuais em cosméticos sustentáveis. Com trajetória iniciada na indústria e na pesquisa, ele afirmou que as experiências mais importantes vieram do contato direto com as comunidades. “Não adianta querer implementar iniciativas sem viver a realidade dessas pessoas, conhecer como os territórios funcionam e escutar o que elas necessitam”, disse.

Um dos exemplos citados foi a possibilidade de reaproveitamento do azeite de dendê usado por baianas de acarajé, que poderia ser descartado de forma inadequada e passa a integrar uma cadeia de economia circular.

Para Flávio, esse processo também fortalece identidade e pertencimento. “A baiana ganha um senso de pertencimento: ‘sou uma baiana sustentável porque reutilizo o azeite aqui do tabuleiro’”, exemplificou. “ESG que faz a diferença é aquele que é feito não somente para as pessoas, mas com as pessoas”.

Ecoboard

No setor criativo, Victor Barreto mostrou como a Blueartes vem incorporando sustentabilidade à cenografia, ao retail design e à arquitetura efêmera. “Passamos a buscar alternativas aos materiais tradicionalmente utilizados no mercado, como tintas tóxicas e tecnologias de impressão menos sustentáveis. Em 2023, a Blueartes assumiu compromissos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo ampliar a presença de mulheres na empresa e substituir a tecnologia solvente por opções de menor impacto”, explicou.

Entre as soluções apresentadas está o Ecoboard, material feito com estrutura interna em formato de colmeia, revestido com papel Kraft de alta gramatura. Reciclado, reciclável, não tóxico, resistente e ultraleve, o produto permite aplicações em ativações, eventos, móveis, PDVs e projetos especiais.

Barreto reconheceu que o custo ainda é um desafio, já que alternativas sustentáveis podem ser um pouco mais caras do que materiais convencionais. Ainda assim, defendeu que a transição exige visão de longo prazo.

Prática

Ao reunir experiências de uma grande indústria, da educação quilombola, da economia circular e da cenografia sustentável, o painel demonstrou que o ESG capaz de fazer diferença é menos sobre discurso e mais sobre prática.

Em comum, os painelistas defenderam que os aspectos ambiental, social e de governança só ganham força quando deixam de ser uma agenda paralela e passam a transformar a forma como empresas, instituições e territórios tomam as decisões.

Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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