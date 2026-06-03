Inteligência artificial ajuda empresas a reduzir emissões de carbono e avançar no ESG

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Márcia Luz
Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:00
A IA deixou de ser apenas uma ferramenta de eficiência e passou a ocupar papel estratégico na agenda ESG. Foi o que defendeu Ícaro Ribeiro, TAM do Google Cloud, na palestra “Inteligência Sustentável na Era da IA”. Para ele, o conceito exige que organizações utilizem dados e tecnologia de forma consciente para ampliar resultados com menor impacto ambiental. “Inteligência sustentável é um novo pensamento que as empresas precisam abraçar quando falam de ESG”, afirmou.
Ribeiro apresentou o projeto Relight, que utiliza inteligência artificial para controlar semáforos em tempo real conforme o fluxo de veículos. A solução já opera no Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas e está sendo implantada em Recife.
5o ESG Fórum Bahia
A iniciativa reduz congestionamentos e o consumo de combustível. Segundo ele, a tecnologia já evitou a emissão de três mil toneladas de carbono, volume equivalente ao sequestrado por oito parques do Ibirapuera em uma área com 20 semáforos.
A meta de zerar emissões está no centro da estratégia do Google, que investe em recursos para diminuir o gasto energético de seus data centers e clientes da nuvem.
De acordo com Ribeiro, migrar informações para provedores em nuvem reduz significativamente a pegada de carbono das companhias. No Google Cloud, as emissões já são compensadas. “Quanto mais as empresas usam a nuvem, mais o Google precisa correr atrás para equalizar o carbono”, destacou.
Companhias como Eletrobras e Fundação Grupo Boticário já adotam IA em nuvem para cortar emissões e melhorar resultados financeiros. O Serpro também utiliza a infraestrutura do Google Cloud para proteção de informações, reconhecimento facial e análise de grandes volumes de dados.
Ícaro RibeiroTAM do Google Cloud
Para Ribeiro, há diferentes maneiras de aplicar inteligência artificial para reduzir emissões. A chave está em integrar informações e usar modelos que apoiem análises, automatizem tarefas e melhorem resultados. Ele reforçou, porém, que a tecnologia precisa ser supervisionada pelas organizações, reduzindo atividades operacionais sem substituir decisões humanas.
Ícaro Ribeiro destacou a importância da soberania digital e da segurança das informações para evitar manipulações, vazamentos e interpretações equivocadas.
Ele citou o projeto Zero Trust, do Google, que cria camadas de verificação para proteger sistemas e bancos de dados.
Segundo o executivo, a inteligência sustentável conecta sustentabilidade, produtividade e inteligência do trabalho, ajudando empresas a reduzir emissões, economizar recursos e tomar decisões mais eficientes.
Para ampliar essa agenda no Brasil, o Google pretende capacitar um milhão de brasileiros para o uso de IA nos próximos anos. “A IA tem grande potencial para fomentar o desenvolvimento”, salientou.
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