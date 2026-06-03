5º ESG FÓRUM BAHIA

Inteligência artificial ajuda empresas a reduzir emissões de carbono e avançar no ESG

Executivo do Google Cloud apresentou soluções de IA, nuvem e gestão de dados sustentáveis durante o 5º ESG Fórum Bahia



Estúdio Correio

Márcia Luz

Salvador Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:00

Ícaro Ribeiro Crédito: WALTER GUEDES

A IA deixou de ser apenas uma ferramenta de eficiência e passou a ocupar papel estratégico na agenda ESG. Foi o que defendeu Ícaro Ribeiro, TAM do Google Cloud, na palestra “Inteligência Sustentável na Era da IA”. Para ele, o conceito exige que organizações utilizem dados e tecnologia de forma consciente para ampliar resultados com menor impacto ambiental. “Inteligência sustentável é um novo pensamento que as empresas precisam abraçar quando falam de ESG”, afirmou.

Ribeiro apresentou o projeto Relight, que utiliza inteligência artificial para controlar semáforos em tempo real conforme o fluxo de veículos. A solução já opera no Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas e está sendo implantada em Recife.

5o ESG Fórum Bahia 1 de 76

A iniciativa reduz congestionamentos e o consumo de combustível. Segundo ele, a tecnologia já evitou a emissão de três mil toneladas de carbono, volume equivalente ao sequestrado por oito parques do Ibirapuera em uma área com 20 semáforos.

Nuvem como caminho para carbono equalizado

A meta de zerar emissões está no centro da estratégia do Google, que investe em recursos para diminuir o gasto energético de seus data centers e clientes da nuvem.

De acordo com Ribeiro, migrar informações para provedores em nuvem reduz significativamente a pegada de carbono das companhias. No Google Cloud, as emissões já são compensadas. “Quanto mais as empresas usam a nuvem, mais o Google precisa correr atrás para equalizar o carbono”, destacou.

Companhias como Eletrobras e Fundação Grupo Boticário já adotam IA em nuvem para cortar emissões e melhorar resultados financeiros. O Serpro também utiliza a infraestrutura do Google Cloud para proteção de informações, reconhecimento facial e análise de grandes volumes de dados.

“A gente só vai chegar ao carbono zero utilizando mecanismos de energias mais limpas e novas funções da inteligência artificial” Ícaro Ribeiro TAM do Google Cloud

Para Ribeiro, há diferentes maneiras de aplicar inteligência artificial para reduzir emissões. A chave está em integrar informações e usar modelos que apoiem análises, automatizem tarefas e melhorem resultados. Ele reforçou, porém, que a tecnologia precisa ser supervisionada pelas organizações, reduzindo atividades operacionais sem substituir decisões humanas.

Governança e soberania dos dados

Ícaro Ribeiro destacou a importância da soberania digital e da segurança das informações para evitar manipulações, vazamentos e interpretações equivocadas.

Ele citou o projeto Zero Trust, do Google, que cria camadas de verificação para proteger sistemas e bancos de dados.

Capacitação e potencial de desenvolvimento

Segundo o executivo, a inteligência sustentável conecta sustentabilidade, produtividade e inteligência do trabalho, ajudando empresas a reduzir emissões, economizar recursos e tomar decisões mais eficientes.

Para ampliar essa agenda no Brasil, o Google pretende capacitar um milhão de brasileiros para o uso de IA nos próximos anos. “A IA tem grande potencial para fomentar o desenvolvimento”, salientou.

Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.