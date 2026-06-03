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Inteligência artificial ajuda empresas a reduzir emissões de carbono e avançar no ESG

Executivo do Google Cloud apresentou soluções de IA, nuvem e gestão de dados sustentáveis durante o 5º ESG Fórum Bahia

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Márcia Luz

  • Estúdio Correio

  • Márcia Luz

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:00

Ícaro Ribeiro
Ícaro Ribeiro Crédito: WALTER GUEDES

A IA deixou de ser apenas uma ferramenta de eficiência e passou a ocupar papel estratégico na agenda ESG. Foi o que defendeu Ícaro Ribeiro, TAM do Google Cloud, na palestra “Inteligência Sustentável na Era da IA”. Para ele, o conceito exige que organizações utilizem dados e tecnologia de forma consciente para ampliar resultados com menor impacto ambiental. “Inteligência sustentável é um novo pensamento que as empresas precisam abraçar quando falam de ESG”, afirmou.

Ribeiro apresentou o projeto Relight, que utiliza inteligência artificial para controlar semáforos em tempo real conforme o fluxo de veículos. A solução já opera no Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas e está sendo implantada em Recife.

5o ESG Fórum Bahia

5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
ACM Jr., Luciana Gomes, Bruno Reis, Renata Correia e Isaac Edington por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Ângelo Castro, diretor regionão da Solví, Bruno Reis e Luciana Gomes por Sora Maia / Correio
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
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5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
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5o ESG Fórum Bahia por (c)ERIK SALLES
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
PORSCHE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Porsche - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
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Inovação, governança e sustentabilidade marcam abertura do ESG Fórum Bahia por Sora Maia
Ícaro Ribeiro por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei por WALTER GUEDES
Leana Mattei por (c)ERIK SALLES
Guga Cruz, Gilda Gomes, Leana Mattei, Jorge Cajazeira por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
DESFILE por WALTER GUEDES
5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES
Sist Comercio Bahia- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
BLUEARTS - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
OSID - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
C- Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
Ecoloy - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
CLARO - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
INSTITUTO ACM - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
PLANO BRASIL SAÚDE - Ativação de marca por (c)ERIK SALLES
DESFILE por WALTER GUEDES
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Emerson Ferretti por WALTER GUEDES
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Donaldson Gomes, Ângela Ribeiro, Arnobson dos Santos, Flávio Cardozoe Victor Barreto por WALTER GUEDES
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ESPAÇO DE ATIVAÇÕES - V FÓRUM ESG por (c)ERIK SALLES
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Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
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5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
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5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador por Sora Maia/ Correio
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5o ESG Fórum Bahia por WALTER GUEDES

A iniciativa reduz congestionamentos e o consumo de combustível. Segundo ele, a tecnologia já evitou a emissão de três mil toneladas de carbono, volume equivalente ao sequestrado por oito parques do Ibirapuera em uma área com 20 semáforos.

Nuvem como caminho para carbono equalizado

A meta de zerar emissões está no centro da estratégia do Google, que investe em recursos para diminuir o gasto energético de seus data centers e clientes da nuvem.

De acordo com Ribeiro, migrar informações para provedores em nuvem reduz significativamente a pegada de carbono das companhias. No Google Cloud, as emissões já são compensadas. “Quanto mais as empresas usam a nuvem, mais o Google precisa correr atrás para equalizar o carbono”, destacou.

Companhias como Eletrobras e Fundação Grupo Boticário já adotam IA em nuvem para cortar emissões e melhorar resultados financeiros. O Serpro também utiliza a infraestrutura do Google Cloud para proteção de informações, reconhecimento facial e análise de grandes volumes de dados.

“A gente só vai chegar ao carbono zero utilizando mecanismos de energias mais limpas e novas funções da inteligência artificial”

Ícaro Ribeiro 

TAM do Google Cloud

Para Ribeiro, há diferentes maneiras de aplicar inteligência artificial para reduzir emissões. A chave está em integrar informações e usar modelos que apoiem análises, automatizem tarefas e melhorem resultados. Ele reforçou, porém, que a tecnologia precisa ser supervisionada pelas organizações, reduzindo atividades operacionais sem substituir decisões humanas.

Governança e soberania dos dados

Ícaro Ribeiro destacou a importância da soberania digital e da segurança das informações para evitar manipulações, vazamentos e interpretações equivocadas.

Ele citou o projeto Zero Trust, do Google, que cria camadas de verificação para proteger sistemas e bancos de dados.

Capacitação e potencial de desenvolvimento

Segundo o executivo, a inteligência sustentável conecta sustentabilidade, produtividade e inteligência do trabalho, ajudando empresas a reduzir emissões, economizar recursos e tomar decisões mais eficientes.

Para ampliar essa agenda no Brasil, o Google pretende capacitar um milhão de brasileiros para o uso de IA nos próximos anos. “A IA tem grande potencial para fomentar o desenvolvimento”, salientou.

Acompanhe no canal: correio24horas.com.br/esg.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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