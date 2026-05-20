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'ESG precisa sair da lógica do discurso', diz executivo do Bradesco no Fórum Bahia

Guilherme Rinco afirma que finanças sustentáveis, mercado de carbono e transição climática precisam estar integrados à estratégia das empresas e da economia.

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:00

ESG
Guilherme Rinco é gerente de Finanças Sustentáveis, Clima e Biodiversidade do Bradesco Crédito: Divulgação

Para Guilherme Rinco, sustentabilidade deixou de ser uma pauta paralela dentro das empresas e passou a ocupar posição estratégica nas decisões econômicas, financeiras e corporativas. gerente de Finanças Sustentáveis, Clima e Biodiversidade do Bradesco, ele participa do painel “O que realmente importa no ESG”, na quinta-feira (21), durante o 5º ESG Fórum Bahia.

Atuando na estruturação de soluções financeiras voltadas à transição para uma economia menos carbono-intensiva e mais inclusiva, Guilherme lidera no Bradesco iniciativas ligadas à agenda climática, finanças sustentáveis, biodiversidade e reportes ESG. Também representa o banco em fóruns nacionais e internacionais voltados à discussão sobre sustentabilidade e mercado financeiro.

Guilherme Rinco

Guilherme Rinco por reprodução
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ESG por Divulgação
Guilherme Rinco por reprodução
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Guilherme Rinco por reprodução

Segundo ele, seu olhar para ESG foi sendo construído a partir da combinação entre propósito, experiência prática e atuação no setor financeiro.

“Eu costumo dizer que o meu olhar para a sustentabilidade foi sendo construído a partir da união entre propósito e prática”, afirma.

Visão ampla sobre responsabilidade, impacto e transformação social

Antes de atuar diretamente com finanças sustentáveis, Guilherme teve experiências ligadas à educação, ciência e meio ambiente, vivências que ajudaram a formar uma visão mais ampla sobre responsabilidade, impacto e transformação social. Mas foi dentro do setor financeiro que percebeu o potencial estratégico do ESG como ferramenta de transformação econômica e climática.

“Passei a trabalhar com soluções financeiras com lastro socioambiental, com a agenda de mudanças climáticas, com relatórios de impacto e com a construção de respostas mais estruturadas para uma economia em transição”, destaca.

Ao longo de quase dez anos de trajetória no Bradesco, Guilherme acompanhou de perto o crescimento da demanda por soluções financeiras alinhadas a desafios ambientais, sociais e climáticos. Para ele, esse movimento mostrou que sustentabilidade deixou de ser apenas expectativa social e passou a representar uma necessidade concreta do mercado.

“Hoje, tenho o entendimento e a convicção de que a agenda de sustentabilidade não deve ser uma pauta paralela aos negócios; ela precisa estar integrada a esta agenda, fazendo parte da estratégia”, afirma.

Na avaliação do executivo, o sistema financeiro exerce papel decisivo na aceleração de mudanças econômicas e climáticas, especialmente por meio da mobilização de capital, financiamento de transição e apoio a projetos mais resilientes e sustentáveis.

“Não basta reconhecer a urgência climática ou social; é preciso estruturar instrumentos, construir viabilidade, reduzir barreiras e apoiar empresas e setores em jornadas que muitas vezes são complexas, mas absolutamente necessárias”, afirma.

Guilherme também destaca que investidores passaram a exigir informações ESG mais consistentes, transparentes e conectadas ao desempenho financeiro das empresas, cenário que fortaleceu a importância de padrões internacionais como IFRS S1 e IFRS S2.

Para ele, o ESG possui capacidade concreta de movimentar economia, criar novos mercados e impulsionar inovação.

“Quando falamos em descarbonização, financiamento climático, mercado de carbono, tecnologias para redução de emissões e modelos de negócio mais inclusivos, estamos falando de emprego, competitividade, investimento e desenvolvimento”, afirma.

Participação no ESG Fórum Bahia

Durante o ESG Fórum Bahia, Guilherme pretende aprofundar a discussão sobre o papel das finanças sustentáveis como instrumento de implementação prática da agenda ESG.

“Reverberar a agenda de finanças sustentáveis é essencial porque o financiamento é um dos principais mecanismos para transformar intenção em implementação”, destaca.

Para ele, o maior desafio atual é fazer com que ESG deixe de ocupar apenas o espaço do discurso e passe a gerar soluções concretas para empresas, sociedade e economia.

“ESG precisa sair da lógica do discurso e entrar definitivamente na lógica da solução”, afirma.

O painel “O que realmente importa no ESG” acontece na quinta-feira (21) e contará também com a participação de Bernardo Araújo, diretor de Relações Institucionais da Acelen, e Luiz Tapia, diretor de Sustentabilidade e Relações Corporativas da Veracel Celulose. A mediação será do jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do Jornal Correio. 

ESG Fórum Bahia

Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia - Associação por Divulgação
Gefferson Vila Nova, designer e fundador da Gefferson Vila Novel Label por Divulgação
Thiago Awad, gerente de ESG no SESC BAHIA - Sistema Comércio BA por ESG
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Leana Mattei, comunicadora de impacto, gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
ESG por Divulgação
ESG por Divulgação
Ângela Ribeiro por Divulgação
Guilherme Rinco por Divulgação
Gilda Gomes por Divulgação
Arnobson do Santos por Divulgação
IV ESG Fórum Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Felipe Suhre no IV ESG Fórum Bahia por Marina Silva/CORREIO
Diretora do CORREIO, Renata Correia destacou o ESG Fórum Salvador como um catalisador para as transformações necessárias/Foto: Lucas Leawry/CORREIO por Foto: Lucas Leawry/CORREIO
Fórum ESG por Ana Albuquerque/CORREIO
Bruno Reis ministrou palestra de abertura do III ESG Fórum Salvador por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
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Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance — em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para promover desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética.

No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve temas como diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, está relacionado à transparência, ética, compliance e responsabilidade na gestão das organizações.

Nos últimos anos, o ESG deixou de ser apenas um diferencial competitivo e passou a ocupar posição estratégica dentro das empresas. Hoje, investidores, consumidores e o mercado observam cada vez mais como organizações lidam com impactos ambientais, relações sociais e práticas de governança.

Além de fortalecer reputação e competitividade, a agenda ESG também influencia acesso a investimentos, crédito, inovação e sustentabilidade financeira no longo prazo.

O tema é o foco do 5º ESG Fórum Bahia, que reúne especialistas, executivos, lideranças empresariais e representantes de diferentes setores para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social. A curadoria do evento é do presidente da Saltur, escritor e palestrante Isaac Edington.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horários:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeitas à lotação do espaço

Informações: https://www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora – Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel, com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia – Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero, além de parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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