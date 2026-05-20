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'Representatividade é pauta de negócio'': baiana que é executiva do Bradesco defende novo olhar sobre ESG

Executiva Nathalia Garcia afirma que cultura organizacional, diversidade e liderança são fatores estratégicos para gerar valor sustentável nas empresas

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:00

Palestrantes ESG Fórum Bahia
Palestrantes ESG Fórum Bahia Crédito: Divulgação

Liderança, cultura organizacional e geração de valor sustentável estarão no centro da palestra de Nathalia Garcia no primeiro dia do 5º ESG Fórum Bahia, evento realizado pelo Jornal Correio. Diretora da Bradesco Consórcios e uma das executivas de destaque do mercado financeiro brasileiro, a baiana discutirá a dimensão humana do ESG e o papel das empresas na construção de ambientes mais sustentáveis e estratégicos. A palestra acontece na quarta-feira (20), durante a abertura do econtro.

Com mais de 20 anos de atuação no setor financeiro, a soteropolitana construiu carreira em áreas ligadas a investimentos, marketing e gestão estratégica. Antes de assumir a diretoria da Bradesco Consórcios, esteve à frente da diretoria de Marketing do Bradesco, trajetória que lhe garantiu reconhecimento nacional. Em 2025, foi eleita Profissional de Marketing do Ano pelo Propmark, finalista do Prêmio Caboré e integrante da lista Elite CMOs 2025, do InfoMoney.

Nathalia Garcia

Nathalia Garcia por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
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Nathalia Garcia por Divulgação

Formada em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Nathalia possui MBA em Finanças pela FGV e pós-graduação em Marketing Digital pela ESPM. Também integra o programa Win-Win, da ONU Mulheres, foi reconhecida como Women to Watch 2024 pela Meio & Mensagem e lidera o grupo “Mulheres pra Frente”, iniciativa voltada ao fortalecimento do protagonismo feminino dentro e fora do Bradesco.

Sustentabilidade corporativa

Ao falar sobre ESG, Nathalia destaca que sustentabilidade corporativa passa diretamente pela forma como as organizações se relacionam com pessoas, cultura e liderança. “Gestão responsável gera impacto porque é mais inteligente, não porque é mais generosa. Empresas que investem em cultura e em pessoas retêm talento, tomam decisões melhores e constroem reputação que resiste a crises”, afirma.

Segundo ela, a percepção sobre o papel social das empresas se fortaleceu durante sua atuação no marketing do Bradesco, quando passou a observar como clima organizacional, pertencimento e representatividade impactavam diretamente produtos, resultados e relações com consumidores. “Representatividade não é pauta de imagem. É pauta de negócio”, destaca.

Na palestra “ESG na geração de valor”, Nathalia pretende provocar uma reflexão sobre a importância da cultura organizacional e do desenvolvimento humano dentro das empresas, especialmente em um cenário em que o “S” do ESG ainda enfrenta desafios de mensuração e implementação prática.

“Minha provocação para o dia é simples: antes de olhar para fora, o que a sua organização diz sobre pessoas quando ninguém está olhando?”, afirma.

Para a executiva, organizações que constroem resultados duradouros têm em comum lideranças comprometidas com o desenvolvimento das pessoas. “As pessoas que passam pelas equipes que lidero precisam sair melhores do que entraram — mais confiantes, mais capazes. É o que gera resultado sustentável”, conclui.

ESG Fórum Bahia

Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia - Associação por Divulgação
Gefferson Vila Nova, designer e fundador da Gefferson Vila Novel Label por Divulgação
Thiago Awad, gerente de ESG no SESC BAHIA - Sistema Comércio BA por ESG
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Leana Mattei, comunicadora de impacto, gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
ESG por Divulgação
ESG por Divulgação
Ângela Ribeiro por Divulgação
Guilherme Rinco por Divulgação
Gilda Gomes por Divulgação
Arnobson do Santos por Divulgação
IV ESG Fórum Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Felipe Suhre no IV ESG Fórum Bahia por Marina Silva/CORREIO
Diretora do CORREIO, Renata Correia destacou o ESG Fórum Salvador como um catalisador para as transformações necessárias/Foto: Lucas Leawry/CORREIO por Foto: Lucas Leawry/CORREIO
Fórum ESG por Ana Albuquerque/CORREIO
Bruno Reis ministrou palestra de abertura do III ESG Fórum Salvador por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
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Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador por Gil Santos/CORREIO

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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esg Fórum Bahia

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