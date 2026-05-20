ESG FÓRUM BAHIA

'Representatividade é pauta de negócio'': baiana que é executiva do Bradesco defende novo olhar sobre ESG

Executiva Nathalia Garcia afirma que cultura organizacional, diversidade e liderança são fatores estratégicos para gerar valor sustentável nas empresas

Estúdio Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:00

Palestrantes ESG Fórum Bahia Crédito: Divulgação

Liderança, cultura organizacional e geração de valor sustentável estarão no centro da palestra de Nathalia Garcia no primeiro dia do 5º ESG Fórum Bahia, evento realizado pelo Jornal Correio. Diretora da Bradesco Consórcios e uma das executivas de destaque do mercado financeiro brasileiro, a baiana discutirá a dimensão humana do ESG e o papel das empresas na construção de ambientes mais sustentáveis e estratégicos. A palestra acontece na quarta-feira (20), durante a abertura do econtro.

Com mais de 20 anos de atuação no setor financeiro, a soteropolitana construiu carreira em áreas ligadas a investimentos, marketing e gestão estratégica. Antes de assumir a diretoria da Bradesco Consórcios, esteve à frente da diretoria de Marketing do Bradesco, trajetória que lhe garantiu reconhecimento nacional. Em 2025, foi eleita Profissional de Marketing do Ano pelo Propmark, finalista do Prêmio Caboré e integrante da lista Elite CMOs 2025, do InfoMoney.

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Formada em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Nathalia possui MBA em Finanças pela FGV e pós-graduação em Marketing Digital pela ESPM. Também integra o programa Win-Win, da ONU Mulheres, foi reconhecida como Women to Watch 2024 pela Meio & Mensagem e lidera o grupo “Mulheres pra Frente”, iniciativa voltada ao fortalecimento do protagonismo feminino dentro e fora do Bradesco.

Sustentabilidade corporativa

Ao falar sobre ESG, Nathalia destaca que sustentabilidade corporativa passa diretamente pela forma como as organizações se relacionam com pessoas, cultura e liderança. “Gestão responsável gera impacto porque é mais inteligente, não porque é mais generosa. Empresas que investem em cultura e em pessoas retêm talento, tomam decisões melhores e constroem reputação que resiste a crises”, afirma.

Segundo ela, a percepção sobre o papel social das empresas se fortaleceu durante sua atuação no marketing do Bradesco, quando passou a observar como clima organizacional, pertencimento e representatividade impactavam diretamente produtos, resultados e relações com consumidores. “Representatividade não é pauta de imagem. É pauta de negócio”, destaca.

Na palestra “ESG na geração de valor”, Nathalia pretende provocar uma reflexão sobre a importância da cultura organizacional e do desenvolvimento humano dentro das empresas, especialmente em um cenário em que o “S” do ESG ainda enfrenta desafios de mensuração e implementação prática.

“Minha provocação para o dia é simples: antes de olhar para fora, o que a sua organização diz sobre pessoas quando ninguém está olhando?”, afirma.

Para a executiva, organizações que constroem resultados duradouros têm em comum lideranças comprometidas com o desenvolvimento das pessoas. “As pessoas que passam pelas equipes que lidero precisam sair melhores do que entraram — mais confiantes, mais capazes. É o que gera resultado sustentável”, conclui.

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O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui