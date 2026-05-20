5ª EDIÇÃO

Inovação, governança e sustentabilidade marcam abertura do ESG Fórum Bahia

Primeiro dia da conferência reuniu cerca de 300 convidados no Porto de Salvador

Maria Raquel Brito

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:00

Fórum ESG Salvador é realizado no Porto de Salvador Crédito: Divulgação

No comando de uma empresa, alguns elementos são fundamentais. Três termos têm se destacado: sustentabilidade, governança e social. É para promover trocas de conhecimentos sobre essa agenda que nasce o ESG Fórum Bahia, que chega este ano à 5ª edição. A abertura, na noite desta quarta-feira (20), foi marcada pelos discursos engajados e pela presença de especialistas, empresários e gestores.

O primeiro dia da conferência reuniu cerca de 300 convidados no Porto de Salvador (Contermas). Entre eles, estavam Bruno Reis, prefeito de Salvador, a vice-prefeita Ana Paula Matos, o empresário Antônio Carlos Magalhães Jr., e o presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington.

O encontro é promovido pelo jornal Correio há cinco anos. Para Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal, os debates trazidos para o Fórum vêm amadurecendo a cada edição.

“Sustentabilidade, governança e diversidade hoje fazem, de fato, parte das empresas, tomam cada vez mais conta dos debates na sociedade, nas corporações. Então, nada mais genuíno e o ESG Fórum se tornou um espaço de destaque, inclusive nacional. Que seja uma pauta sempre presente, assim como a missão do jornal de reverberar”, disse.

A abertura do evento ficou por conta do prefeito Bruno Reis, que destacou a importância do ESG para empresas e sociedade e abordou o papel social e ambiental da prefeitura.

Segundo ele, desde o início do mandato, um objetivo foi fortalecer a governança e trazer para Salvador o mais moderno em gestão pública, aproveitando princípios e práticas adotados em iniciativas privadas sem perder de vista que a função social deve sempre ser o foco da prefeitura.