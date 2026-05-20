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Inovação, governança e sustentabilidade marcam abertura do ESG Fórum Bahia

Primeiro dia da conferência reuniu cerca de 300 convidados no Porto de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:00

Fórum ESG Salvador será realizado, entre os dias 22 e 23 de maio, no Porto, com inscrições gratuitas.
Fórum ESG Salvador é realizado no Porto de Salvador Crédito: Divulgação

No comando de uma empresa, alguns elementos são fundamentais. Três termos têm se destacado: sustentabilidade, governança e social. É para promover trocas de conhecimentos sobre essa agenda que nasce o ESG Fórum Bahia, que chega este ano à 5ª edição. A abertura, na noite desta quarta-feira (20), foi marcada pelos discursos engajados e pela presença de especialistas, empresários e gestores.

O primeiro dia da conferência reuniu cerca de 300 convidados no Porto de Salvador (Contermas). Entre eles, estavam Bruno Reis, prefeito de Salvador, a vice-prefeita Ana Paula Matos, o empresário Antônio Carlos Magalhães Jr., e o presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington.

O encontro é promovido pelo jornal Correio há cinco anos. Para Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal, os debates trazidos para o Fórum vêm amadurecendo a cada edição.

“Sustentabilidade, governança e diversidade hoje fazem, de fato, parte das empresas, tomam cada vez mais conta dos debates na sociedade, nas corporações. Então, nada mais genuíno e o ESG Fórum se tornou um espaço de destaque, inclusive nacional. Que seja uma pauta sempre presente, assim como a missão do jornal de reverberar”, disse.

A abertura do evento ficou por conta do prefeito Bruno Reis, que destacou a importância do ESG para empresas e sociedade e abordou o papel social e ambiental da prefeitura.

Segundo ele, desde o início do mandato, um objetivo foi fortalecer a governança e trazer para Salvador o mais moderno em gestão pública, aproveitando princípios e práticas adotados em iniciativas privadas sem perder de vista que a função social deve sempre ser o foco da prefeitura.

“Para isso, nós adoptamos uma série de práticas que fomos invertendo a lógica. Éramos a última colocada em gestão fiscal do Brasil pelo Índice Firjan, passamos para o primeiro lugar. […] Criamos as melhores práticas na intransparência e na gestão de riscos”, disse o prefeito, que citou também reconhecimentos recebidos por Salvador na esfera ambiental. Uma delas foi que a capital baiana foi a única cidade da América Latina a reduzir emissões de carbono em mais de 30%.

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