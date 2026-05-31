Mercado de carbono avança no Nordeste e Bahia desponta como polo estratégico de créditos de CO₂

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Márcia Luz
Publicado em 31 de maio de 2026 às 16:00
O mercado de carbono deixou de ser uma agenda de nicho e passou a ser visto como mecanismo concreto para reduzir emissões e gerar receita com conservação ambiental. A avaliação é de Alexandre Di Ciero, diretor executivo da Pólen, durante a palestra “O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste”.
Di Ciero explicou que o mercado funciona como um sistema de compra e venda de créditos de emissões de gases de efeito estufa. Cada crédito corresponde a uma tonelada de CO₂ equivalente evitada ou removida da atmosfera. O objetivo é permitir que empresas reduzam sua pegada de carbono e compensem emissões que não conseguem eliminar.
5o ESG Fórum Bahia
No Brasil convivem dois modelos de mercado de carbono. O mercado voluntário já funciona sem obrigatoriedade. As empresas aderem por reputação, metas climáticas ou exigência de investidores.
Segundo Di Ciero, o Brasil é o 4º maior gerador de créditos no mercado voluntário global, com 148 milhões de créditos emitidos, atrás de Estados Unidos, China e Índia. Créditos premium chegam a US$ 150 a tonelada.
Alexandre Di Cieroexecutivo da Pólen
O mercado regulado ainda está em fase de adequação. O modelo adotado será o cap and trade, no qual o governo define limites de emissão e as empresas precisam compensar excedentes. A obrigatoriedade deve valer para empresas que emitem mais de 10 mil toneladas por ano, com implementação gradual até 2030.
Di Ciero apontou que os principais desafios estão na definição das regras. Limites de emissão, cobertura setorial e valores envolvidos ainda estão em aberto. Também há dúvidas sobre integração com outros mercados e impactos nas metas brasileiras. Ele alertou que, se o Brasil estruturar o mercado regulado, o preço dos créditos tende a subir. Isso aumenta o atrativo econômico para projetos de redução e remoção de carbono, mas exige governança sólida para evitar fraudes e dupla contagem.
O Brasil tem vantagem competitiva pela capacidade de reduzir emissões rapidamente, principalmente via combate ao desmatamento, restauração florestal, gestão de resíduos, biocombustíveis e energia limpa. Hoje, porém, as três principais fontes de emissão de CO₂ são desmatamento, agropecuária e energia.
Di Ciero citou números para ilustrar o potencial. Um hectare de floresta amazônica retém, em média, 280 toneladas de CO₂ quando desmatado. Já a restauração da Mata Atlântica pode sequestrar entre 1,6 e 10 toneladas de CO₂ por hectare ao ano.
Para ele, a monetização dos serviços ambientais é estratégica. “Quem emite mais tem que pagar mais. Se o regulador for trabalhado de forma coerente, a sociedade sai ganhando”. O Nordeste aparece como região com espaço para projetos de restauração, manejo sustentável e energia limpa. A combinação de potencial ambiental e necessidade de desenvolvimento econômico torna a região um polo de oportunidades, desde que haja segurança jurídica e metodologias confiáveis.
Di Ciero destacou que o avanço do mercado depende de clareza regulatória, padronização metodológica e transparência na geração dos créditos. Com o mercado regulado em estruturação, a expectativa é de aumento na demanda por projetos de qualidade.
O Brasil já tem escala no mercado voluntário e recursos naturais para liderar a agenda. O desafio agora é transformar esse potencial em projetos estruturados, com governança e retorno financeiro para quem preserva e restaura.
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