LIGA DOS CAMPEÕES

Ancelotti reconhece Bayern melhor no 1º jogo: 'Respeitamos muito eles'

Técnico do Real Madrid pregou respeito ao rival na briga pela vaga na final: 'Temos de dar o nosso melhor'

Invicto no Santiago Bernabéu na temporada e sem perder em casa na Liga dos Campeões desde a temporada 2021/22, quando levou 3x2 do Chelsea, o Real Madrid mais uma vez aposta na força da sua torcida para avançar à decisão. Esse é o único diferencial apontado pelo técnico Carlos Ancelotti, que prevê duro embate com o Bayern de Munique nesta quarta-feira (8) e prega "jogo perfeito" de sua equipe.