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AO VIVO: assista Minas x Praia Clube pela final da Superliga Feminina 2026

Rivais decidem o título em jogo único no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:59

Praia Clube x Minas
Praia Clube x Minas Crédito: Bruno Cunha/Praia Clube

Minas e Praia Clube protagonizam mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do vôlei brasileiro na final da Superliga Feminina 2026, disputada neste domingo (3), às 10h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Minas chega embalado após eliminar Maringá e virar a série contra o atual campeão Osasco, enquanto o Praia superou Sesi Bauru e Sesc Flamengo, líder da fase inicial. Em jogo único, o time da capital mineira busca o sétimo título para se isolar como o segundo maior campeão da competição, enquanto o clube de Uberlândia tenta levantar sua terceira taça.

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Vôlei

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