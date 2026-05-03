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AO VIVO: assista Minas x Praia Clube pela final da Superliga Feminina 2026

Rivais decidem o título em jogo único no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

Minas e Praia Clube protagonizam mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do vôlei brasileiro na final da Superliga Feminina 2026, disputada neste domingo (3), às 10h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Minas chega embalado após eliminar Maringá e virar a série contra o atual campeão Osasco, enquanto o Praia superou Sesi Bauru e Sesc Flamengo, líder da fase inicial. Em jogo único, o time da capital mineira busca o sétimo título para se isolar como o segundo maior campeão da competição, enquanto o clube de Uberlândia tenta levantar sua terceira taça.