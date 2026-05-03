CLÁSSICO DOS MILHÕES

AO VIVO: assistia Flamengo x Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Maracanã, em mais uma edição do clássico dos milhões, emduelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vive grande fase, está invicto há oito jogos e ocupa a 2ª colocação da Série A, com 26 pontos. Já o Cruzmaltino aparece em 10º lugar, com 16 pontos, e tenta ganhar embalo após vitória recente na Sul-Americana por 3x0 contra o Olímpia, mesmo vindo de derrota na última rodada do Brasileirão para o Corinthians.