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AO VIVO: assistia Flamengo x Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de maio de 2026 às 15:58

Flamengo x Vasco, pelo Campeonato Carioca
Flamengo x Vasco, pelo Campeonato Carioca Crédito: Gilvan de Souza

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Maracanã, em mais uma edição do clássico dos milhões, emduelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vive grande fase, está invicto há oito jogos e ocupa a 2ª colocação da Série A, com 26 pontos. Já o Cruzmaltino aparece em 10º lugar, com 16 pontos, e tenta ganhar embalo após vitória recente na Sul-Americana por 3x0 contra o Olímpia, mesmo vindo de derrota na última rodada do Brasileirão para o Corinthians.

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Flamengo Vasco Campeonato Brasileiro

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