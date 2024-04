FOCO NO BA-VI

Após virada sobre o Fluminense, Ceni projeta clássico contra o Vitória: ‘Fazer um grande jogo’

Tricolor encara o Leão neste domingo (21), às 16h, no Barradão

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 13:24

Rogério Ceni elogiou jogo equilibrado do Bahia contra o Fluminense Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O triunfo de virada do Bahia por 2x1 sobre o Fluminense, na noite desta terça-feira (16), na Fonte Nova, tirou um peso das costas do Esquadrão. O tricolor fez um jogo consistente e conseguiu reagir após sair atrás no placar. Depois de somar os primeiros três pontos na Série A, o time azul, vermelho e branco mira agora o clássico contra o Vitória.

Neste domingo (21), Bahia e Vitória voltam a se encontrar pela quinta vez na temporada, desta vez pela 3ª rodada do Brasileirão. Apesar do jogo desgastante contra o Fluminense, Rogério Ceni garante que o time terá tempo suficiente para se recuperar e fazer um grande jogo no Barradão.

“Acho que temos tempo suficiente para recuperar. O cansaço não é desculpa para esse jogo. Com cinco dias é suficiente para ter, se não a mesma, com uma alteração ou outra, como foi do Inter para cá. Podemos ter uma ou duas mudanças, mas é tempo para se recuperar”, iniciou o treinador.

“É hora de fazer um grande jogo, nós temos que fazer um grande jogo lá. Temos tempo e condições para ter um time tão competitivo como foi hoje e fazer um bom jogo contra o Vitória", completou.

Nos quatro clássicos que disputou com o Vitória, o Bahia está em desvantagem. Foram duas derrotas, um empate e apenas um triunfo, pela Copa do Nordeste. Depois do Ba-Vi, o tricolor terá uma decisão contra o CRB, pela semifinal da Copa do Nordeste.

ELOGIOS

Ainda sobre o triunfo contra o Fluminense, Rogério Ceni elogiou a atuação do time. Apesar de ter lamentando a falha individual de Arias, que proporcionou o gol do clube carioca com apenas três minutos, o treinador afirmou que o Esquadrão soube envolver o adversário e pouco sofreu na partida.