NA FONTE NOVA

Bahia encara o Criciúma em busca de vantagem em primeiro confronto na Copa do Brasil

Tricolor encara o time catarinense, às 19h, pela terceira fase da competição

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de abril de 2024 às 05:00

Bahia quer abrir vantagem para o jogo da volta contra o Criciúma Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Depois de vencer o Grêmio e subir na tabela de classificação do Brasileirão, o Bahia mira agora a Copa do Brasil. Nesta terça-feira (30), o Esquadrão encara o Criciúma, às 19h, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.

Em casa, o objetivo do tricolor é conseguir uma boa vantagem para ficar mais perto das oitavas de final. Para isso, o time sabe que precisa ser cirúrgico no ataque. Diante do Grêmio, o clube baiano teve chances para fazer um placar elástico, mas parou no goleiro Rafael Cabral e venceu por apenas 1x0.

Para o atacante Everaldo, aproveitar o mando de campo será fundamental para os objetivos do clube, mas ele alerta que não será um duelo fácil.

“Vai ser um jogo difícil, um time de Série A, a gente vem acompanhando os jogos deles, é um time postado, bem montado, e temos que respeitar. Mas vamos jogar dentro de casa e, na Fonte Nova, é diferente, a torcida comparece, a energia é outra. São dois jogos, é importante conquistar o resultado positivo pois a gente sabe que o jogo lá vai ser difícil. A Copa do Brasil é um dos nossos objetivos na temporada”, afirmou.

Contra o Criciúma, Rogério Ceni tem o importante retorno do zagueiro Victor Cuesta. O argentino ficou fora do último compromisso após passar por cirurgia no nariz. Ele treinou normalmente ontem, com o auxílio de uma máscara de proteção facial, e está à disposição.

Ceni deixou aberta a possibilidade de preservar alguns jogadores por conta do desgaste físico, mas a tendência é que ele repita a base do time que disputou as últimas partidas no Brasileiro. Autor de um golaço sobre o Grêmio, Everaldo deve ser mantido ao lado de Thaciano no ataque.

O jogo de volta entre Bahia e Criciúma será no dia 23 de maio, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Pelo regulamento da Copa do Brasil, não há vantagem de gols fora de casa.

CRICIÚMA

Apesar de contar com a força da Fonte Nova, o Bahia sabe que precisa ficar ligado ao Criciúma. O Tigre vem de goleada por 4x0 sobre o Vasco em São Januário. O técnico Cláudio Tencati, no entanto, tem problemas para montar o time.

O volante Barreto foi expulso contra o Brasiliense, na segunda fase, e vai cumprir suspensão. Já o atacante Arthur Caíke, ex-Bahia, disputou a Copa do Brasil pelo Sport e está impedido de entrar em campo.

Por outro lado, o clube conta com o atacante Yannick Bolasie como principal arma. O francês naturalizado congolês foi o grande destaque contra o Vasco, com duas assistências e um gol. Apesar da boa fase, Cláudio Tencati adotou mistério sobre a escalação.