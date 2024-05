Rui Costa quer rifar Jerônimo da reeleição para ser candidato a governador em 2026, diz colunista do UOL

A cerca de dois anos para as eleições de 2026, o clima na base petista baiana já apresenta uma certa tensão. Depois do senador Jaques Wagner (PT) declarar que, se a eleição fosse hoje, apenas os nomes dele e do governador Jerônimo Rodrigues (PT) estariam garantidos como postulantes à reeleição, o acirramento do grupo pode ser potencializado. Isso porque o ex-governador e ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), pode rifar o atual gestor do estado do próximo pleito estadual. A informação foi divulgada na coluna da jornalista Andreza Matais, no Uol.