FUTEBOL

Após efeito suspensivo, Gabigol pode voltar a jogar

Gabigol foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) há cerca de um mês. Ele pegou dois anos de suspensão, contando a partir de abril do ano passado. Ele foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem.

A defesa do atleta ingressou na Corte Arbitral do Esporte (CAS) com o pedido de efeito suspensivo. No pedido, foram citadas algumas contradições nos depoimentos de agentes no julgamento do TJD-AD.