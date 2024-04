COPA DO BRASIL

Bahia x Criciúma: veja onde assistir, escalações e arbitragem

De olho em uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia encara o Criciúma, nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase do torneio. Na Fonte Nova, o Esquadrão quer aproveitar o fator casa para construir uma boa vantagem. O técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno do zagueiro Cuesta, que passou por cirurgia no nariz na última semana e desfalcou a equipe contra o Grêmio. A partida de volta será no dia 23 de maio, em Santa Catarina. Veja informações sobre a partida.