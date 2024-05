FEIRÃO DO IMPOSTO

Salvador terá venda de 10 mil litros de gasolina sem imposto neste sábado

Ação com imposto zero para a população de Salvador acontece no dia 25 de maio, das 8h às 19h

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de maio de 2024 às 20:11

Aumentos na tributação correspondem a R$ 0,34 por litro de gasolina e R$ 0,22 por litro de etanol Crédito: Arquivo/CORREIO

Com o tema “Dígitos que sufocam: uma carga tributária de tirar o fôlego”, a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia, em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e Sistema FIEB, promove, durante o mês de maio, diversas ações de conscientização que integram o movimento nacional Feirão do Imposto 2024.

Entre as ações de destaque estão uma grande mobilização em frente ao edifício Casa do Comércio, nesta sexta-feira (24) a partir das 12h, sobre a conscientização da alta carga tributária praticada no país e a oferta de 10 mil litros de gasolina com imposto zero para a população de Salvador, que acontece no dia 25 de maio, das 8h às 19h, no Posto Petrobahia do Ogunjá.

Na última edição, o Feirão impactou 1.649.098 pessoas em 102 cidades e contou com a participação de 824 empresas, 1.293 voluntários e 6.064 associados. Em 2023, o Feirão do Imposto possibilitou um impacto econômico de R$ 3.293.150,00, com a realização de 550 ações de capacitação, conscientização e impacto social.

Veja a programação completa abaixo:

Sexta-feira (24/5), às 12h:

– Mobilização em frente ao edifício Casa do Comércio, na Av. Tancredo Neves, Caminho das Árvores.

Sábado (25/5), das 8h às 19h

– Oferta de 10 mil litros de gasolina com imposto ZERO para a população de Salvador, no Posto Petrobahia do Ogunjá, no Acupe de Brotas;