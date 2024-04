SEM ALARME

'Não há necessidade de falar em desabastecimento', diz Sindicombustiveis

O Sindicombustíveis Bahia afirmou nesta quarta-feira (24) que não identificou falta ou restrição nos fornecimentos de gasolina e diesel no estado e afastou os alertas para falta de combustível. Em nota, o sindicato informou que entrou em contato com os postos e com as distribuidoras que atuam no mercado baiano e, com base nisso, "não há necessidade de falar em desabastecimento".