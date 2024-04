ESTOQUES VAZIOS

Últimas garrafas de álcool 70% são vendidas em supermercados e feiras

Quem vai ao mercado em busca de garrafas da versão líquida do álcool 70% já percebe a escassez do produto nas prateleiras. Com a proibição da venda do produto em estabelecimentos comerciais a partir do próximo dia 30 de abril, após uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as últimas unidades do insumo são vendidas nos mercados.