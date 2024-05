Mulher que teve resgate pago por marido continua desaparecida; quatro suspeitos estão presos

Anic é casada com Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio. No dia do desaparecimento, ela foi filmada por câmeras de vigilância deixando o shopping a pé e utilizando o celular. Depois disso, não foi mais vista. No mesmo dia, Benjamin recebeu mensagem no celular informando que Anic havia sido sequestrada. As mensagens, enviadas do próprio celular da advogada, também traziam ameaças contra ela.