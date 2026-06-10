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Árbitro da estreia do Brasil na Copa já foi preso em operação com drogas, armas e prostituição

O esloveno Slavko Vinčić foi detido em uma operação policial na Bósnia e Herzegovina, em 2020, mas acabou inocentado após as investigações

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:12

Vincic tem 46 anos e nasceu em Maribor, na Eslovênia
Vincic tem 46 anos e nasceu em Maribor, na Eslovênia Crédito: Real Madrid/divulgação

A Fifa confirmou nesta quarta-feira (10) a escala de arbitragem para a partida entre Brasil e Marrocos, válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O responsável por apitar o confronto será o esloveno Slavko Vinčić, de 46 anos, árbitro com experiência em competições de alto nível do futebol europeu, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Apesar da trajetória consolidada nos gramados, Vinčić ganhou destaque internacional em 2020 após ser detido durante uma operação policial realizada na Bósnia e Herzegovina.

Na ocasião, o árbitro foi encontrado em uma propriedade rural onde também estavam outras 35 pessoas — sendo 26 homens e nove mulheres. Segundo as autoridades locais, a investigação apurava suspeitas de envolvimento com prostituição, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

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A Seleção Espanhola tem 16,1% de chances de título por Divulgação

Durante a ação, a polícia apreendeu dez pistolas, cocaína, medicamentos e cerca de 10 mil euros em dinheiro. Vinčić foi levado para prestar depoimento às autoridades, mas acabou liberado posteriormente.

Após a conclusão das investigações, o árbitro não foi responsabilizado pelos crimes apurados e foi considerado inocente. Em entrevista à imprensa da Eslovênia, ele afirmou que sua presença no local ocorreu por um equívoco durante uma viagem de negócios.

“Acabei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo disso”, declarou.

Além de Vinčić, a equipe de arbitragem para Brasil x Marrocos contará com os assistentes eslovenos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O suíço Sandro Schaerer atuará como quarto árbitro, enquanto seu compatriota Stephane de Almeida será o árbitro reserva.

Brasil e Marrocos se enfrentam no próximo sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A chave também conta com Haiti e Escócia.

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Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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