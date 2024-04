MAIS UMA OPÇÃO

Bahia anuncia a contratação do meia uruguaio Carlos de Pena

Jogador de 32 anos reforçará o Esquadrão no Brasileiro e Copa do Brasil

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 21:31

Carlos de Pena foi anunciado pelo Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Novo reforço do Bahia, o meia Carlos de Pena foi oficialmente anunciado pelo tricolor. Nesta quinta-feira (11), o clube confirmou a chegada do jogador de 32 anos, que já iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo. O uruguaio assinou contrato com o Esquadrão até o fim de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

✍? Bienvenido, @carlosdepena! Meio-campista uruguaio chega do Internacional, após defender clubes na Espanha, Inglaterra e Ucrânia, para reforçar o Esquadrão ➡️ https://t.co/308kJDmIPf #BBMP pic.twitter.com/grRlDz6rVZ — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 12, 2024

Carlos de Pena foi revelado pelo Nacional, do Uruguai, mas fez boa parte da carreira na Europa, onde passou por Inglaterra, Espanha e Ucrânia. Em 2022, ele acertou com o Internacional e iniciou a sua passagem pelo futebol brasileiro.

Pelo Colorado, de Pena disputou 102 jogos, marcou 11 gols e deu 14 assistências. O jogador viveu boa fase entre 2022 e 2023, mas caiu de produção. O meia chegou a revelar problemas particulares com seu pai e a sua filha como motivos para a queda de desempenho.

Esse ano, disputou apenas cinco partidas no Campeonato Gaúcho e balançou as redes uma vez. Após ficar fora dos planos do Inter, De Pena passou a treinar separado do restante do elenco antes de acertar com o Bahia.