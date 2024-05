E.C. VITÓRIA

Presidente do Vitória conta bastidores da demissão de Condé e escolha por Carpini: ‘Ninguém é eterno no futebol’

Dirigente apresentou o novo treinador na tarde desta quinta-feira (16)

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 19:02

No centro da mesa da sala de imprensa da Toca do Leão, o presidente do Vitória, Fábio Mota, apresenta o novo técnico, Thiago Carpini Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Presidente do Vitória, Fábio Mota apresentou o novo treinador rubro-negro na tarde desta quinta-feira (16). Com Thiago Carpini à frente do time, o dirigente deu início a um novo ciclo do clube.

“Passamos uma borracha. Temos tempo de refletir e trabalhar. O importante de um campeonato não é como ele começa e sim como termina. Passei por isso na Série C e na Série B. Nosso planejamento continua e a gente vai dar sequência com uma comissão técnica nova”, afirmou Mota.

O objetivo da mudança é reabilitar o Vitória na Série A do Brasileiro. Com apenas um ponto, na 18ª colocação, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da competição.

“Ninguém é eterno no futebol. Temos que ter amor só pela instituição. Temos muito a agradecer a Léo Condé, mas temos um ciclo novo. Vamos partir para frente e nos concentrar no ciclo novo, que é o do Carpini”, completou.

Fábio Mota contou que conversou pessoalmente com Léo Condé ainda no Rio de Janeiro, logo após a derrota por 2x1 para o Vasco, em São Januário.

“Léo Condé é um amigo que vai ficar na história do clube. Conseguiu dois títulos, um deles o mais importante da história do clube, que é o Campeonato Brasileiro. Não tem um culpado. A rotina, o tempo, tudo isso pesa. Quando terminou o jogo contra o Vasco, eu conversei com ele e ele foi muito franco comigo. Depois conversei com os atletas e assumo a responsabilidade. Foi uma decisão nossa de fazer a troca por entender que era hora de mudar e começar um ciclo novo”, contou o presidente rubro-negro.

Léo Condé foi demitido na última terça-feira (14). Pouco depois, o clube anunciou a contratação de Thiago Carpini. Durante a entrevista coletiva concedida na Toca do Leão na tarde desta quinta-feira (16), Fábio Mota admitiu que não aguardou a demissão de Condé para fazer contato com o novo treinador.

“Utopia dizer que troca o treinador e depois pensa no próximo. Instituição em primeiro lugar. Temos um modelo de jogo no Vitória, que é um bom modelo de jogo que não funciona no Brasileiro da Série A. Que é diferente da Série B. A gente procurou um modelo de jogo, e ao encontrar um que acha que vai dar certo a gente procurou um treinador desse modelo de jogo. (...) Um treinador com um perfil diferente, tipo de jogo diferente, organização diferente”, afirmou Fábio Mota.

A estreia de Thiago Carpini à frente do Vitória será na quarta-feira (22), às 19h, diante do Botafogo, no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O rubro-negro perdeu a partida de ida, por 1x0, no Engenhão. O jogo contra o Atlético-GO, válido pela 7ª rodada do Brasileiro, que aconteceria no sábado (18), foi adiado com a paralisação do campeonato em função da situação dramática vivenciada no Rio Grande do Sul.