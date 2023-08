Bahia encerra contrato com o atacante Kayky após lesão no joelho

O atacante Kayky não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta quarta-feira (23), o tricolor anunciou que encerrou o contrato com o jogador após ele sofrer lesão no ligamento do joelho, durante a derrota do clube baiano para o Athletico-PR por 2x0.



Kayky estava no Bahia emprestado pelo Manchester City. A decisão pela antecipação do fim do vínculo, que iria até dezembro, foi tomada pelo clube inglês.



O atacante está na Inglaterra, onde passou por cirurgia e realizará toda a recuperação. O prazo de retorno aos gramados é cerca de seis meses.