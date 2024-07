VEJA FOTOS

Bahia inaugura ala exclusiva para o futebol feminino no CT Evaristo de Macedo

Novo prédio recebeu o nome do ídolo Baiaco

Publicado em 3 de julho de 2024 às 19:28

Novo prédio conta com três salas e espaço de convivência para as jogadoras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O futebol feminino do Bahia ganhou um novo espaço no CT Evaristo de Macedo. Nesta quarta-feira (4), o tricolor inaugurou a ala dedicada para a modalidade. O prédio recebeu o nome de Edvaldo dos Santos, o lendário ex-jogador Baiaco.

O novo local conta com espaço de convivência e descanso para as jogadoras, além de três salas, sendo uma de reunião, e outras duas que serão de uso da gerente de futebol e do supervisor do futebol feminino.

De acordo com Carol Melo, gerente do futebol feminino do Bahia, o novo espaço representa um salto importante para o desenvolvimento da modalidade no clube.

“Eu acho que o espaço aqui não só é importante para o Bahia, mas eu acho que a gente tem atletas aqui que viveram várias realidades dentro do futebol feminino. A gente fez uma viagem difícil e nessas viagens, nesse caminho que a gente vem percorrendo na Série A2, dá pra gente ver as estruturas que o futebol feminino tem Brasil afora”, comentou.

Lindsay Camila, técnica da equipe principal, também comemorou a inauguração da ala e afirmou que as atletas e comissão técnica vivem um momento diferente no Esquadrão.

“Eu gostaria de agradecer porque a gente se sente incluída. Nós somos parte do clube, não é simplesmente o feminino está ali, o futebol feminino. Então nós somos Bahia. Nós fazemos parte do dia a dia. A gente tem as mesmas preocupações, estruturas e apoio que todo restaurante do clube tem. Então muito obrigada a todos vocês”, disse.

Também participaram do evento de inauguração o CEO do clube, Raul Aguirre, o Diretor de Operações e Relações Institucionais, Vitor Ferraz, a diretora de Saúde e Performance, Natália Bittencourt, além de todas as atletas e staff do feminino.

O Bahia está muito perto de voltar à elite do futebol feminino. As Mulheres de Aço venceram o JC por 2x0, no jogo de ida das quartas de final da Série A2 do Brasileirão e podem até perder por um gol de diferença que avançam à semifinal. As quatro semifinalistas garantem vaga na primeira divisão.