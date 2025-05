SUL-AMERICANA

Lanús x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto será disputado no Estádio Ciudad de Lanús

Lanús e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Grupo G da CONMEBOL Sul-Americana. O confronto será disputado no Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, conhecido como La Fortaleza, em Buenos Aires, Argentina. A transmissão será ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming).>

Onde assistir Lanús x Vasco ao vivo

A partida será transmitida ao vivo no SBT e Paramount+.>

Lanús

Os argentinos ocupam a liderança do Grupo G e buscam se firmar na ponta da tabela. Desde o empate contra o Vasco em São Januário, o Lanús entrou em campo apenas quatro vezes, com duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe comandada por Mauricio Pellegrino espera aproveitar o mau momento do adversário para garantir a classificação antecipada.>