LA LIGA

Sevilla x Las Palmas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo acontece no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha

Sevilla e Las Palmas se enfrentam nesta terça-feira pela 36ª rodada da La Liga 2024/2025. O duelo acontece no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, e é crucial para as pretensões das duas equipes na competição. O Sevilla luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Las Palmas tenta manter vivas suas chances de permanência na elite espanhola. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Sevilla x Las Palmas ao vivo

Sevilla

O Sevilla ocupa a 16ª posição na tabela, com 38 pontos, acumulando 9 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. O time vem de cinco jogos sem vitória, com dois empates e três derrotas consecutivas. A equipe tem mostrado dificuldades defensivas, sofrendo em média 1,42 gols por jogo, apesar de um ataque que consegue manter uma média de 1,26 gols marcados por partida. A partida em casa é vista como uma oportunidade para reencontrar o caminho das vitórias.>

Las Palmas

O Las Palmas aparece na 19ª colocação, com 32 pontos, e precisa vencer para continuar com chances de escapar do rebaixamento. A equipe venceu 2 e perdeu 3 dos últimos cinco jogos. Sua defesa sofre, com média de 1,24 gols sofridos por jogo, enquanto o ataque ainda é tímido, com apenas 0,87 gols marcados por partida. O time entra em campo pressionado por um bom resultado fora de casa.>