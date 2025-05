LA LIGA

Real Sociedad x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto acontece no Reale Arena, em San Sebastián

Real Sociedad e Celta de Vigo se enfrentam nesta terça-feira em duelo decisivo pela 36ª rodada da La Liga 2024/2025. O confronto acontece no Reale Arena, em San Sebastián, e pode ser determinante para o futuro europeu das duas equipes. A Real ainda sonha com vaga na Liga Conferência, enquanto o Celta busca consolidar sua classificação para a Liga Europa. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>