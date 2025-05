SUL-AMERICANA

Grêmio x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece na Arena do Grêmio

Onde assistir Grêmio x Godoy Cruz ao vivo

Grêmio

Vice-líder do grupo com 8 pontos, o Grêmio entra em campo com a chance de ultrapassar o Godoy Cruz e assumir a liderança da chave. A equipe de Mano Menezes empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão no fim de semana e quer retomar a boa fase na Sul-Americana. O time terá dois desfalques: Cuéllar, com lesão muscular, e Marlon, que não está inscrito no torneio. Lucas Esteves deve ser o substituto na lateral.>